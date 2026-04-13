Одной из причин, по которой взрослые кошки могут игнорировать корм, является неправильное пищевое поведение, возникающее на фоне пищевого консерватизма. Кошке надоел старый корм, а к разнообразию вкусов она не привыкла, объясняет ветеринар Анастасия Валеева.

«Если кошка долгое время питалась одним и тем же кормом, он начинает ей надоедать, а приучить её к новому варианту очень сложно, так как она не знает, что существуют иные формы и текстуры. Например, если кошку кормили домашней пищей, а теперь хотят перевести на промышленный корм, она может не понимать, что это такое», — пояснила Анастасия Валеева.

Ветеринар рекомендует с раннего возраста предлагать котам и кошкам разнообразные рационы, включая как сухие, так и влажные корма различных текстур (паштет, рагу, желе), чтобы питомец с детства знал, какие корма существуют, и мог выбрать то, что ему нравится.

«Некоторые владельцы делают ошибку, покупая корм на развес или открывая большой мешок, который затем стоит несколько месяцев, теряя свою привлекательность. Кошки очень чувствительны к запахам и свежести, и они не будут есть такой корм», — добавила Анастасия Валеева.

Если кот или кошка внезапно отказываются от корма, это может указывать на проблемы со здоровьем. «Необходимо сразу исключить стоматологические и другие проблемы. Возможно, у кошки болят зубы или есть заболевание кишечника, из-за чего она не может есть, и корм здесь ни при чем», — отметила ветеринар.

В Центре изучения питания и благополучия животных ветеринары регулярно проводят стоматологическую диспансеризацию и профилактические обследования состояния ЖКТ. «Заболевания зубов могут влиять на прием корма и провоцировать неправильное пищевое поведение, поэтому у нас есть программы стоматологической диспансеризации. Мы регулярно исследуем животных и внедряем чистку зубов на постоянной основе», — рассказала эксперт.