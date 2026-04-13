Существуют ли ядовитые ящерицы?

В мире животных
Дата публикации: 13.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Существуют ли ядовитые ящерицы?

Да.

 

Ядовитыми считаются только два вида ящериц из семейства ядозубов, обитающих в сухих степях и полупустынях Аризоны и Мексики. Одна из них — жилатье, или гила монстр, представляет собой довольно крупную рептилию длиной до 60 см с ярким оранжево-желтым или красно-бурым узором. Вторая — эскорпион, еще более крупная, длина тела некоторых особей может достигать почти метра.

Оба вида ядозубов днем прячутся в норах и среди камней, предпочитая вести ночной образ жизни. С наступлением темноты они покидают свои укрытия и охотятся на малоподвижных членистоногих, новорожденных грызунов, птенцов и яйца птиц.

В засушливые периоды эти ящерицы укрываются в норах, питаясь запасами жира, накопленными в хвосте. Укусы этих рептилий очень болезненны и действуют аналогично укусам змей. Для небольших животных яд жилатье и эскорпиона может быть смертелен, а у человека он обычно вызывает сильный отек, но в редких случаях может привести к летальному исходу.

