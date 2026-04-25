Международная группа орнитологов окончательно опровергла распространенное заблуждение о том, что кукушки переносят яйца в клювах. Новые данные видеонаблюдения показали, как эти птицы откладывают яйца прямо в гнезда других видов, даже в труднодоступных местах.

Международная команда орнитологов успешно опровергла одно из древнейших убеждений в естествознании. Ученые впервые задокументировали процесс откладки яиц обыкновенными кукушками прямо в гнезда других птиц, расположенные внутри древесных дупел. Исследование, опубликованное в журнале Animal Behaviour, представило убедительные доказательства того, что кукушки не переносят яйца в клювах, как считалось веками.

Под руководством доцента Роберта Томсона из Кейптаунского университета и профессора Томаша Грима из Остравского университета, команда ученых применила видеонаблюдение. Они зафиксировали более 60 случаев откладки яиц на протяжении четырех сезонов размножения в Финляндии. Основное внимание уделялось взаимодействию обыкновенных кукушек с их хозяевами — обыкновенными горихвостками, которые предпочитают гнездиться в закрытых дуплах деревьев, а не в открытых чашеобразных гнездах.

Профессор Грим подчеркнул: "Эти наблюдения, наконец, позволяют нам увидеть, что на самом деле происходит во время откладки яиц в сложных условиях гнездования. Веками этот пробел в знаниях заполнялся предположениями. Теперь у нас есть прямые доказательства".

Две различные стратегии откладки яиц

Исследование выявило, что кукушки применяют две уникальные стратегии при паразитировании в древесных дуплах. Иногда самки откладывают яйца, находясь снаружи входа в гнездо, буквально "выстреливая" их внутрь. В других ситуациях они проникают в гнездовую камеру непосредственно перед откладкой.

Примечательно, что каждая из этих стратегий сопряжена с определенными компромиссами. Откладка яиц снаружи уменьшает риск застрять внутри дупла, но повышает вероятность промахнуться мимо цели. В то же время, проникновение внутрь дупла гарантирует точное размещение яйца, но несет риски повреждения гнезда или застревания самой кукушки.

Профессор Грим пояснил: "Мы обнаружили, что прямая откладка внутри дупла имеет более высокую вероятность успеха, но также и большие потенциальные издержки. Этот баланс, вероятно, объясняет, почему обе стратегии сохраняются в популяции".

Полученные данные значительно углубляют наше понимание эволюционной "гонки вооружений" между гнездовыми паразитами и их хозяевами. Виды, гнездящиеся в дуплах, например, горихвостка, получают преимущество в виде усиленной защиты от паразитизма. Однако кукушки, в свою очередь, развили удивительную поведенческую гибкость, чтобы успешно преодолевать эти преграды.

Доцент Томсон отметил: "Это редкий пример явной поведенческой изменчивости внутри вида гнездовых паразитов. Это подчеркивает, насколько эти птицы адаптивны к различным экологическим ограничениям".

Развенчание многовекового мифа

Одним из ключевых итогов исследования стало окончательное опровержение многовекового поверья о кукушках. Ранее считалось, что они переносят яйца в клювах для размещения в гнездах хозяев. Ведущий автор Михал Кисучан заявил: "В более старой литературе перенос яиц часто представлялся как факт, несмотря на отсутствие доказательств. Наши записи убедительно показывают, что кукушки откладывают яйца непосредственно в гнезда, даже в ситуациях, когда перенос может показаться проще".

Этот миф, корни которого уходят к трудам ранних натуралистов, включая Аристотеля, сохранялся на протяжении веков. Его живучесть объяснялась исключительной сложностью наблюдения за процессом откладки яиц в скрытых гнездовых участках.

Почему это важно

Понимание механизмов, с помощью которых гнездовые паразиты адаптируются к различным условиям гнездования, имеет фундаментальное значение. Это критически важно для широких экологических и эволюционных исследований. Данные показывают, что даже хорошо изученные виды могут демонстрировать ранее неизвестную сложность в своем поведении.

Применение масштабного видеомониторинга сотен гнездовых ящиков стало решающим фактором успеха этого проекта. Это подчеркивает огромную ценность долгосрочных данных о поведении с высоким разрешением в области экологии.

Доцент Томсон заключил: "Такие подробные наблюдения необходимы, если мы хотим полностью понять взаимодействие видов и его последствия для биоразнообразия".