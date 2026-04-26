Группы крови были открыты лишь в начале XX века. Ранее, в «темные» времена, при серьезных потерях людям переливали кровь свиней или других животных, что зачастую приводило к летальному исходу. Сегодня известно, что переливание крови возможно только между совместимыми группами. Так ли сильно отличается кровь животных от человеческой?

Группа крови представляет собой антигенные характеристики эритроцитов, основанные на типах углеводов и белков, находящихся в их мембранах. Если группы не совпадают, организм будет реагировать на такую кровь враждебно. У человека существует множество систем антигенов, всего их 36, но чаще всего определяют группу по системе AB0 (O I, A II, B III и AB IV) и резус-фактору (-/+). У животных имеются свои системы, которые не пересекаются с человеческими.

Например, у собак выделяют семь основных групп, каждая из которых имеет свой резус-фактор (всего у собак обнаружено около 13 групп крови). Все они являются разновидностями DEA — антигена собаки, который преобладает в их эритроцитах. В системе DEA выделяются группы: 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6 и 7. Часто собаки одной породы имеют одинаковую группу; например, 60% борзых обладают отрицательной DEA 1.1. Интересно, что 98% собак совместимы с DEA 4, в то время как только 42% — с DEA 1.1. Тем не менее, ученые продолжают открывать новые группы крови у собак. Недавно было установлено, что у далматинцев есть своя группа — Dal.

Что касается кошек, то у них всего два возможных антигена — A и B (они отличаются от человеческих). Универсальных донорских групп крови у кошек не существует, однако подавляющее большинство (около 90%) домашних питомцев имеют группу крови A, тогда как более редкие чистокровные животные часто обладают типом B. Группа AB также встречается, но крайне редко.

Группы крови лошадей также хорошо исследованы. Эти животные имеют 30 различных групп, представляющих собой комбинации из 8 антигенов (A, C, D, K, P, Q, U и T, последний все еще изучается). У коров выделяют 11 основных групп крови (A, B, C, F, J, L, M, R, S, T и Z), при этом группа B включает более 60 различных антигенов.

Каждое животное имеет свою уникальную систему и набор антигенов, поэтому переливание крови между животными (и человеком) является рискованным. Конечно, когда вашему питомцу требуется переливание, ему обязательно проведут тест на группу крови и подберут подходящего донора. Интересно, что, как и люди, домашние животные могут быть добровольными донорами. Обычно у собак забирают не более 22 миллилитров на килограмм веса, а у кошек — не более 15 миллилитров на килограмм.