Визит в Киев: министры обороны Латвии и Украины обсудили мощное сотрудничество

Латвийский министр обороны Андрис Спрудс в пятницу, 23 августа, прибыл в Украину с неанонсированным визитом. Об этом стало известно из Facebook-поста министра обороны Украины Рустема Умерова.

Умеров сообщил, что провел переговоры с латвийской делегацией во главе со Спрудсом, которому рассказал о "последних событиях на фронте и процессе оборудования фортификационных сооружений".

"Обсудили пути дальнейшего усиления нашего мощного партнерства. Особенно важная тема – укрепление "коалиции дронов", где Латвия играет одну из ведущих ролей", – добавил украинский министр.

Глава Минобороны Латвии, как отмечается выразил готовность работать с другими странами для привлечения их к "коалиции дронов" и аналогичных инициатив в поддержку Украины.

В 2024 году Латвия предоставит Украине военную поддержку на около 112 миллионов евро. Она также обязалась ежегодно выделять 0,25% от своего ВВП на помощь Киеву.