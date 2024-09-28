Министр иностранных дел Байба Браже в Нью-Йорке подчеркнула важность Международного уголовного суда (МУС) в вопросе защиты международного права, сообщили в Министерстве иностранных дел.

Завершая участие в мероприятиях недели на высоком уровне Генассамблеи ООН, министр иностранных дел в пятницу приняла участие в круглом столе министров из группы друзей Римского статута МУС.

Это была первая встреча группы с момента ратификации Римского статута Украиной, а также первая встреча с участием Палестины.

Обращаясь к участникам совещания, министр иностранных дел подтвердила поддержку Латвией МУС в его миссии по обеспечению международной справедливости и подчеркнула важность Кампальских поправок к Римскому статуту.

Эти поправки дают МУС мандат на разбирательство по самому тяжкому нарушению международного права - военному нападению. Латвия считает, что включение в Римский статут определения этого преступления должно стать краеугольным камнем, на который сможет опереться потенциальный специальный трибунал по расследованию войны против Украины. Такой шаг не только дополнит, но и существенно укрепит саму систему Римского статута.

В продолжение дня министр иностранных дел приняла участие в ежегодных встречах с еврейскими организациями США, на которых обсуждались актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе война России в Украине, ситуация на Ближнем Востоке, борьба с дезинформацией и другие вопросы.

Министр иностранных дел также встретилась с представителями аналитического центра "Международная кризисная группа", чтобы принять участие в обмене мнениями об обострениях и актуальных вопросах глобальной политики и безопасности.

Кроме того, у Браже состоялись двусторонние встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, министром иностранных дел Сан-Марино Лукой Беккари и министром иностранных дел Замбии Муламбо Хаимбе.