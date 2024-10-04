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Еще одна европейская страна попросила о защите от украинских яиц 1

В мире
Дата публикации: 04.10.2024
BB.LV
Еще одна европейская страна попросила о защите от украинских яиц

В Румынии вслед за Болгарией призвали ограничить ввоз мяса птицы и яиц с Украины

Глава Минсельхоза Румынии Флорин Барбу призвал Еврокомиссию вмешаться в связи со значительным увеличением импорта в страну продукции украинского птицеводства.

Министр заявил, что Бухарест готов лицензировать ввоз мяса птицы и яиц с Украины. По его словам, следует учитывать, что предъявляемые румынским фермерам условия по разведению птиц, «предполагают гораздо более высокие затраты по сравнению со странами за пределами Евросоюза». Сами местные птицеводы обратились к властям с требованием запретить импорт соответствующей продукции с Украины, указав, что поставки без ограничений снижают их конкурентоспособность и угрожают существованию птицеферм.

Румыния стала еще одной европейской страной, где попросили у Брюсселя защиты от отрицательного влияния украинского импорта яиц на местный рынок. Ранее с похожими заявлениями выступили власти и сельхозпроизводители Болгарии, где квоты были превышены на 400 процентов.

#украина #румыния
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    4-го октября

    Мощны, мощны яйца боневтика четыреждыухилянтского. Сейчас от новости этой укры взвоют в тви что румыны и болгары, кхм, лица не традиционной сексорентации, раз не хотят укровских яец. 🙄

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