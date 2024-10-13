Эстонская партия предложила очистить страну от русского языка

По словам Луберга, Эстонии нужно перестать поощрять двуязычие. «Если в Эстонии молодежь не может найти работу без знания русского языка, компании создают маркетинговые материалы на русском, публикуют посты в соцсетях на двух языках, а сайты имеют русскоязычные версии, то неудивительно, что мало кто стремится выучить эстонский язык», - говорит он.

Он рассказал, что недавно наткнулся на пост в социальных сетях о ресторане украинской кухни в Таллинне, который его озадачил. «Зайдя на их страницу в Facebook, я увидел, что описание ресторана было на русском языке», - сказал он.

Политик также отметил другой ресторан, который ежедневно публикует свои обеденные предложения на двух языках. «Еще один ресторан каждый день публикует обеденное меню на эстонском и русском языках», - добавил Луберг.

Политик считает, что Эстонии нужно очистить публичное пространство от русского языка. «Каждый, кто замечает использование русского языка в публичном пространстве может уделить несколько минут, чтобы связаться с соответствующей компанией или организацией и попросить их прекратить поддержку двуязычия в Эстонии, - говорит он. - Как граждане, мы можем внести свой вклад: сообщать об этом организациям, поддерживать тех, кто уже предпринимает такие меры, и выбирать, какие товары и услуги поддерживать».