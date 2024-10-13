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Эстонская партия предложила очистить страну от русского языка 2

В мире
Дата публикации: 13.10.2024
Postimees
Эстонская партия предложила очистить страну от русского языка

Член правления эстонской Партии правых Индрек Луберг заявил, что государству необходимо убрать русский язык из публичного пространства. Об этом пишет Postimees.

По словам Луберга, Эстонии нужно перестать поощрять двуязычие. «Если в Эстонии молодежь не может найти работу без знания русского языка, компании создают маркетинговые материалы на русском, публикуют посты в соцсетях на двух языках, а сайты имеют русскоязычные версии, то неудивительно, что мало кто стремится выучить эстонский язык», - говорит он.

Он рассказал, что недавно наткнулся на пост в социальных сетях о ресторане украинской кухни в Таллинне, который его озадачил. «Зайдя на их страницу в Facebook, я увидел, что описание ресторана было на русском языке», - сказал он.

Политик также отметил другой ресторан, который ежедневно публикует свои обеденные предложения на двух языках. «Еще один ресторан каждый день публикует обеденное меню на эстонском и русском языках», - добавил Луберг.

Политик считает, что Эстонии нужно очистить публичное пространство от русского языка. «Каждый, кто замечает использование русского языка в публичном пространстве может уделить несколько минут, чтобы связаться с соответствующей компанией или организацией и попросить их прекратить поддержку двуязычия в Эстонии, - говорит он. - Как граждане, мы можем внести свой вклад: сообщать об этом организациям, поддерживать тех, кто уже предпринимает такие меры, и выбирать, какие товары и услуги поддерживать».

#эстония #русский язык
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Григорий Антонов
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2

Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    13-го октября

    Еще одни хуторяне, дикари.

    1
    0
  • Д
    Дед
    13-го октября

    Еще одни хуторяне, дикари.

    0
    0

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