В Сейм Литвы избраны восемь миллионеров, самый богатый из них – Брадаускас

Самым богатым членом Сейма станет Дайнорас Брадаускас, представитель партии «Восход Немана», избранный в многомандатном округе, за ним следует Гинтаутас Палуцкас, один из лидеров Литовской социал-демократической партии.

Третий в этом рейтинге - Игнас Вегеле, избранный в парламент по списку Союза "крестьян" и "зеленых" Литвы (СКЗЛ), четвертый - лидер партии "Свобода и справедливость", бывший мэр города Вильнюса, Артурас Зуокас.

В список избранных в Сейм миллионеров вошли также представитель Либерального движения Арминас Лидека, который проведет в парламенте свой шестой срок полномочий, возвращающийся в парламент Шарунас Бирутис, европарламентарий Борнис Ропе и министр сельского хозяйства Казис Старкявичюс.

Этот список основан на данных Главной избирательной комиссии (ГИК), которая располагает информацией только об имуществе и доходах кандидатов, но не об об имуществе их семей.

ДАЙНОРС БРАДАУСКАС

В анкете ГИК он заявил, что у него имеется имущества на сумму около 3,2 млн евро. Брадаускас, вошедший в парламент со списком социал-демократов, был главой Государственной налоговой инспекции, семь лет назад его уволили с должности за грубые должностные нарушения после получения от Службы специальных расследований материалов о его тайно записанных разговорах с бывшим вице-президентом бизнес-концерна MG Baltic (ныне «MG Group) Раймундасом Курлянскисом.

В профиле ГИК нового депутата указано, что он был членом Коммунистической партии Советского Союза (1989-1990 гг.), затем Союза либералов и центристов (1999-2000 гг.), а затем Литовской социал-демократической партии (2019- 2020).

Указывается, что в настоящее время он работает руководителем проектов компании Bartzuve. По данным Реестрового центра, Брадаускасу принадлежит половина акций этой компании.

ГИНТАУТАС ПАЛУЦКАС

В прошлогодней ежегодной декларации о богатстве резидента Литвы политик заявил, что у него около 2,1 миллиона евро имущества.

В 2010-2017 годах Палуцкас, который будет работать в Сейме второй срок полномочий, возглавлял компанию по производству бытовой техники, электрических и электронных устройств Emus. По данным Реестрового центра, он напрямую контролирует половину акций компании. Политик также контролирует 49% акций компании Garnis, производящей аккумуляторные системы.

В этом году также выяснилось, что социал-демократ Палуцкас и его семья владеют участками земли в Бразилии и Турции.

Бывший председатель партии был избран по многомандатному избирательному округу, он оказался вторым в списке.

ИГНАС ВЕГЕЛЕ

Стоимость имущества адвоката Вегеле превышает 31 тыс. евро, он баллотировался по списку СКЗЛ.

Он также принял участие в президентских выборах и занял тогда занял третье место.

По данным Реестрового центра Вегеле напрямую контролирует все акции Исследовательского центра права и экономики и 30% акций компании Internetinė prekyba.

Он работает в юридической фирме Ignas Vegėlė ir Partneriai, ранее возглавлял Совет адвокатов.

Вегеле – бывший член Союза христианских демократов и Христианско-демократической партии Литвы.

Адвокат, выдвигаемый «аграриями» на пост министра юстиции, также входил в советы директоров компаний Vilpros grupė».

Vilpra, которой управляет семья Вегеле, перед президентскими выборами была вынуждена давать разъяснения в связи с расследованием, проведенным центром журналистских расследований Siena, Laisvės TV и Латвийским центром журналистских расследований Re:Baltic по поводу возможно обхода санкций Евросоюза против России при экспорте кондиционеров в Кыргызстан и Беларусь.

АРТУРАС ЗУОКАС

Артурас Зуокас, председатель партии «Свобода и справедливость», избранный в столичном округе имеет активы в размере около 1,5 млн евро. В настоящее время он является членом Вильнюсского горсовета акционером и управляющим компании BNA Grupė, ему также принадлежат почти все (96,56%) акции компании Isala (30% — напрямую, а остальные через BNA Grupė).

Бывший мэр Вильнюса также косвенно контролирует 95% акций компании BNA Ergo и более половины акций яхт-клуба Zalgiris в Тракай.

Зуокас был осужден в 2008 году за попытку подкупа члена Вильнюсского городского совета Вилмантаса Дремаса, хотя сам политик любит утверждать, что его осудили за добрые дела.

Зуокас работал мэром Вильнюса в 2000-2003 годах, затем после нескольких месяцев перерыва был избран вновь и проработал до 2007 года. Политик вновь был мэром в 2011-2015 годах.

АРМИНАС ЛИДЕКА

у переизбранного в парламент по списку Либерального движения, Лидеки около 1,4 млн евро имущества. Специалист по протоколу является членом этой партии с 2012 года.

ШАРУНАС БИРУТИС

Шарунас Бирутис был избран депутатом парламента после восьмилетнего перерыва.

Представитель социал-демократов декларирует имущество на 1 млн евро. Бирутис был избран в Сейм в 2012 году, тогда его выдвинула Партия труда, членом которой он был с 2003 по 2018 год.

Политик также занимал должность министра культуры и был членом Европарламента.

БРОНИС РОПЕ

Представитель Союза крестьян и зеленых Литвы.Ропе указывает, что его имущество тажке оценивается в 1 млн ерво. Политик, работающий в Европарламенте с 2014 года, в 2014 году также принимал участие в президентских выборах, но занял последнее место.

Ропе – бывший член комитета Литовской баскетбольной А-лиги , член правления Ассоциации муниципалитетов Литвы, член правления фонда социальных последствий закрытия Игналинской АЭС. С 1995 по 2014 год он был мэром Игналинского района.

КАЗИС СТАРКЯВИЧЮС

Нынешний министр сельского хозяйства Казис Старкявичюс,, также задекларировал имущество стоимостью в 1 млн евро. Он будет представлять консерваторов в Сейме шестой срок полномочий.

Старкявичюс долгое время занимался сельским хозяйством. По данным Реестрового центра, он бывший руководитель администрации главы Каунасского уезда, президент Федерации конькобежного спорта Литвы.