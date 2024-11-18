Европарламент отметит 1000 дней с начала войны в Украине

Европейский парламент во вторник проведет в Брюсселе внеочередное заседание, чтобы отметить 1000 дней с начала войны в Украине.

Заседание, которое начнется в 12 часов по эстонскому времени, откроет президент европарламента Роберта Метсола, за выступлением которой последует видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Затем выступят председатели всех политических фракций.

Россия начала войну в Украине 24 февраля 2022 года. ЕС и Европейский парламент сразу же выразили Украине поддержку и однозначно осудили агрессию. В отношении России ввели санкции, а Киеву начали оказывать политическую, финансовую, военную и гуманитарную помощь.

Европарламент также поддержал вступление Украины в ЕС и призвал страны блока начать переговоры о вступлении. Европарламент также придерживается четкой позиции, что Россия должна финансово оплатить причиненные в Украине разрушения, а ЕС должен в качестве гарантии использовать принадлежащие российскому государству замороженные активы.