Baltijas balss logotype

Европарламент отметит 1000 дней с начала войны в Украине 1

В мире
Дата публикации: 18.11.2024
LETA
Европарламент отметит 1000 дней с начала войны в Украине
ФОТО: dreamstime

Европейский парламент во вторник проведет в Брюсселе внеочередное заседание, чтобы отметить 1000 дней с начала войны в Украине.

Заседание, которое начнется в 12 часов по эстонскому времени, откроет президент европарламента Роберта Метсола, за выступлением которой последует видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Затем выступят председатели всех политических фракций.

Россия начала войну в Украине 24 февраля 2022 года. ЕС и Европейский парламент сразу же выразили Украине поддержку и однозначно осудили агрессию. В отношении России ввели санкции, а Киеву начали оказывать политическую, финансовую, военную и гуманитарную помощь.

Европарламент также поддержал вступление Украины в ЕС и призвал страны блока начать переговоры о вступлении. Европарламент также придерживается четкой позиции, что Россия должна финансово оплатить причиненные в Украине разрушения, а ЕС должен в качестве гарантии использовать принадлежащие российскому государству замороженные активы.

#война рф и украины #европарламент
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
0
1

Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го ноября

    У Эстонии появилось свое время?! Когда будет глобус Эстонии?

    4
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео