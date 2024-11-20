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«Если США урежут помощь, то мы, думаю, проиграем войну» - Зеленский 1

В мире
Дата публикации: 20.11.2024
BBC
«Если США урежут помощь, то мы, думаю, проиграем войну» - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью американскому телеканалу Fox News, что если США при новом президенте, Дональде Трампе, решат урезать военную помощь Украине, то она, вероятно, проиграет войну, пишет ВВС.

«Если они урежут, то, я думаю, мы проиграем. Конечно, мы в любом случае продолжим сражаться. У нас есть свое производство, но его недостаточно, чтобы иметь преимущество. И, я думаю, недостаточно для того, чтобы выжить, — сказал Зеленский. — Но если таков будет выбор Америки, тогда мы решим, что нам нужно делать».

На вопрос, верит ли он, что Трамп сможет повлиять на российского президента Путина и остановить войну, Зеленский ответил утвердительно — с оговорками. «Это будет непросто, но если применить все [рычаги], что есть у США, то — да, он сможет, — сказал Зеленский. — Потому что он гораздо сильнее Путина. США сильнее. Их экономика сильнее».

«У президента Соединенных Штатов Америки есть и сила, и власть, и оружие, — продолжил Зеленский ту же мысль в ответе на другой вопрос, — и он может снизить цены на энергоресурсы. Кстати, я слышал в прессе сигналы от президента Трампа, что он подумывает о снижении цен на энергоресурсы, на нефть, и это надо сделать».

#война рф и украины #зеленский
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6

Комментарии (1)

  • А
    Андрей
    20-го ноября

    "Гипс снимают! Клиент уезжает!"

    4
    0

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