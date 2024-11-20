«Если США урежут помощь, то мы, думаю, проиграем войну» - Зеленский

«Если они урежут, то, я думаю, мы проиграем. Конечно, мы в любом случае продолжим сражаться. У нас есть свое производство, но его недостаточно, чтобы иметь преимущество. И, я думаю, недостаточно для того, чтобы выжить, — сказал Зеленский. — Но если таков будет выбор Америки, тогда мы решим, что нам нужно делать».

На вопрос, верит ли он, что Трамп сможет повлиять на российского президента Путина и остановить войну, Зеленский ответил утвердительно — с оговорками. «Это будет непросто, но если применить все [рычаги], что есть у США, то — да, он сможет, — сказал Зеленский. — Потому что он гораздо сильнее Путина. США сильнее. Их экономика сильнее».

«У президента Соединенных Штатов Америки есть и сила, и власть, и оружие, — продолжил Зеленский ту же мысль в ответе на другой вопрос, — и он может снизить цены на энергоресурсы. Кстати, я слышал в прессе сигналы от президента Трампа, что он подумывает о снижении цен на энергоресурсы, на нефть, и это надо сделать».