Утвержден новый состав Еврокомиссии; какие посты получили представители Латвии, Эстонии и Литвы?

За новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен проголосовали 370 депутатов Европарламента, 282 были против.

Накануне голосования фон дер Ляйен сообщила, что одним из приоритетов во второй срок ее полномочий станет улучшение конкурентоспособности блока.

Как сообщил пресс-секретарь Европарламента Янис Крастиньш, это будет второй срок полномочий фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии. В ноябре 2019 года был утвержден первый состав Еврокомиссии под ее руководством.

"Мы готовы немедленно приступить к работе", - заявила фон дер Ляйен, подчеркнув, что возглавляемая ею Еврокомиссия всегда будет бороться за свободу, суверенитет, безопасность и процветание.

Фон дер Ляйен заявила, что первой инициативой Еврокомиссии станет "компас конкурентоспособности", призванный сократить разрыв между Европой и США и Китаем в сфере инноваций, увеличить безопасность и независимость и добиться декарбонизации.

Говоря о Европейском зеленом курсе, фон дер Ляйен подчеркнула, что будет продолжена реализация его целей. Она обязалась представить "курс чистой промышленности", начать стратегический диалог о будущем европейской автомобильной промышленности, продолжить работу над повышением конкурентоспособности экономики оборота и создать Европейский союз сбережений и вложений.

В контексте войны в Украине, на Ближнем Востоке и в отдельных регионах Африки председатель Еврокомиссии отметила, что Европа должна взять на себя более важную роль во всех этих регионах, подчеркнув, что это "нужно как никогда". Фон дер Ляйен подчеркнула, что укрепление безопасности имеет решающее значение, и призвала Европу больше тратить на оборону, добавив, что безопасность Европы будет приоритетом этой Еврокомиссии.

В ходе дебатов несколько депутатов указали, что новая Еврокомиссия должна быстро начать решать проблемы, с которыми сталкивается Европа. Они призвали к повышению конкурентоспособности Европы с учетом растущей глобальной конкуренции, реализации зеленого курса, обеспечению энергетической независимости и созданию оборонного союза в ответ на войну в Украине. Другие же выразили недовольство новой коллегией комиссаров.

Теперь Евросовет квалифицированным большинством голосов должен официально утвердить новый состав Еврокомиссии и, как ожидается, он начнет исполнять свои обязанности 1 декабря.

Ляйен назначила шесть исполнительных вице-председателей: четырех женщин и двух мужчин. Трое из них будут из государств-членов, присоединившихся к ЕС до падения железного занавеса, и трое из стран, присоединившихся после воссоединения Европы.

В Еврокомиссии нового состава Тереза Рибера из Испании станет исполнительным вице-председателем по вопросам зеленого курса, а также будет отвечать за политику в области конкуренции.

Хенна Вирккунен из Финляндии станет исполнительным вице-председателем по вопросам цифровых технологий, технологическому суверенитету, безопасности и демократии.

Представитель Франции Стефан Сежурне займет пост исполнительного вице-председателя по вопросам процветания, индустриальной стратегии и единого рынка.

Бывший премьер-министр Эстонии Кайя Каллас будет верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности и исполнительным вице-председателем.

Роксана Минзату из Румынии станет исполнительным вице-председателем по вопросам образования, культуры, занятости и социальным правам.

Раффаэле Фитто из Италии станет исполнительным вице-председателем по вопросам сплочения, реформ и регионального развития.

Марош Шефчович из Словакии получил две должности: комиссара по торговле и экономической безопасности и комиссара по институциональным отношениям и прозрачности, при этом на второй должности он будет подчиняться непосредственно фон дер Ляйен.

Представитель Латвии в Еврокомиссии Валдис Домбровскис также будет занимать два поста - комиссара по экономике и производительности и комиссара по вопросам внедрения и упрощения процессов. На второй должности он будет подчиняться непосредственно главе Еврокомиссии.

Дубравка Шуйца из Хорватии станет комиссаром по вопросам региона Средиземного моря и отношений с южными соседями ЕС, представитель Венгрии Оливер Вархеи займет пост комиссара по вопросам здравоохранения и благополучия животных, Вопке Хукстра из Нидерландов - комиссара по вопросам климата, климатической нейтральности и чистого роста.

Комиссаром по обороне и космосу станет литовец Андрюс Кубилюс, комиссаром по вопросам расширения и отношений с восточными соседями, в том числе поддержки Украины - Марта Кос из Словении.

Йозеф Сикела из Чехии станет комиссаром по международному партнерству, представитель Кипра Костас Кадис - комиссаром по рыболовству и океанам, Мария Луиш Албукерке из Португалии - комиссаром по вопросам финансовых услуг и инвестиций.

Аджа Лабиб из Бельгии займет пост комиссара по вопросам кризисного управления, Магнус Бруннер из Австрии - комиссара по внутренним делам и миграции, Джессика Росвалл из Швеции - комиссара по вопросам окружающей среды, устойчивости водных ресурсов и экономики замкнутого цикла.

Петр Серафин из Польши станет комиссаром по бюджету, борьбе с мошенничеством и вопросам госуправления, Дан Йоргенсен из Дании - комиссаром по энергетике и жилищным вопросам, Екатерина Захариева из Болгарии - комиссаром по исследованиям и инновациям, Майкл Макграт из Ирландии - комиссаром по вопросам демократии, правосудия и верховенства закона, Апостолос Цицикостас из Греции - комиссаром по устойчивому транспорту и туризму, Кристоф Хансен из Люксембурга - комиссаром по сельскому хозяйству и продовольствию, представитель Мальты Глен Микаллеф - комиссаром по вопросам равенства поколений, культуры, молодежи и спорта.