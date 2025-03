Your browser does not support the video tag.

В Грузии спецназ с применением спецтехники начал разгонять митинг сторонников грузинской оппозиции у парламента страны. По данным корреспондента, также у здания парламента страны проводятся задержания. Некоторые участники митинга используют пиротехнику против силовиков, но большинство бежит от парламента по проспекту Руставели. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти не будут проводить переговоры с оппозицией из-за нестабильной ситуации в республике. Он также обвинил Запад в финансировании протестных акций. Грузинский премьер назвал неправильным отношением к Тбилиси такие действия западной стороны. Помимо этого, он заверил, что в Грузии никогда не будет «майдана». Напомним, в Грузии с 28 ноября не прекращаются массовые акции протеста.

