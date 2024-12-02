В Грузии спецназ с применением спецтехники начал разгонять митинг сторонников грузинской оппозиции у парламента страны.

По данным корреспондента, также у здания парламента страны проводятся задержания. Некоторые участники митинга используют пиротехнику против силовиков, но большинство бежит от парламента по проспекту Руставели.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти не будут проводить переговоры с оппозицией из-за нестабильной ситуации в республике. Он также обвинил Запад в финансировании протестных акций. Грузинский премьер назвал неправильным отношением к Тбилиси такие действия западной стороны. Помимо этого, он заверил, что в Грузии никогда не будет «майдана».

Напомним, в Грузии с 28 ноября не прекращаются массовые акции протеста.