Глава российского МИД сказал, что не считает, что Россия и США в настоящий момент находятся в состоянии войны.

«Официально мы не воюем. Некоторые то, что происходит на Украине, называют гибридной войной. Я бы тоже это так назвал. Очевидно, что украинцы не смогли бы делать то, что они делают современным оружием большой дальности без прямого участия американских военнослужащих. Это опасно. В этом нет сомнений», — заявил Лавров.

«Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний, пару недель назад, от новой системы „Орешник“ был воспринят всерьез», — сказал глава российского МИД.

Russia’s longtime foreign minister describes the war with the United States and how to end it.



