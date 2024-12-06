Baltijas balss logotype

«Орешник» был сигналом Западу, надеемся, его услышали - Лавров 5

В мире
Дата публикации: 06.12.2024
BBC
«Орешник» был сигналом Западу, надеемся, его услышали - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, пишет ВВС.

Глава российского МИД сказал, что не считает, что Россия и США в настоящий момент находятся в состоянии войны.

«Официально мы не воюем. Некоторые то, что происходит на Украине, называют гибридной войной. Я бы тоже это так назвал. Очевидно, что украинцы не смогли бы делать то, что они делают современным оружием большой дальности без прямого участия американских военнослужащих. Это опасно. В этом нет сомнений», — заявил Лавров.

«Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний, пару недель назад, от новой системы „Орешник“ был воспринят всерьез», — сказал глава российского МИД.

#лавров
18
0

Комментарии (5)

  • С
    Сарказм
    6-го декабря

    Разумеется, услышали и посмеялись над очередной коричневой путинской линией, учитывая, что собсна никуда и не попали, Южмаш как стоял, так и стоит. А ATACMS все так же летают (а их меткие обломки все так же удачно попадают).

    1
    19
  • ТК
    Тото Кутунио
    Сарказм
    6-го декабря

    Ты почему не на фронте а отсиживаешься в Латвии? Не дорос до призывного возраста?

    3
    0
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    6-го декабря

    Тот же вопрос к тебе, вояка диванныйю Или справочку о негодности имеешь?

    0
    2
  • ТК
    Тото Кутунио
    Сарказм
    6-го декабря

    Мне закон запрещает:) А ты чего смотался с Нэньки?

    0
    0
  • JJ
    Jan Jans
    6-го декабря

    конечно услышали! в европейских армиях скорее всего уже объявлены тендеры на закупку памперсов для взрослых. ну а в латвидже, по обыкновению, скорее всего тендер даже не будет, все засекретят и отдадут на откуп, точнее закуп, кому-то из родственников.

    20
    2
Читать все комментарии

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео