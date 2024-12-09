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Резня в трущобах на Гаити: убиты как минимум 110 человек 1

В мире
Дата публикации: 09.12.2024
Deutsche Welle
Резня в трущобах на Гаити: убиты как минимум 110 человек
ФОТО: Youtube

Причиной массового убийства стали подозрения лидера банды Wharf Jeremie в том, что его ребенку причинили вред с помощью колдовства, пишет DW.

По меньшей мере 110 человек были убиты в трущобах Сите-Солей на Гаити бандой Wharf Jeremie, сообщает в воскресенье, 8 декабря, Национальная сеть защиты прав человека (RNDDH). Причиной массового убийства стали подозрения лидера банды Монеля "Микано" Феликса в том, что его ребенку причинили вред с помощью колдовства.

Феликс приказал устроить резню после того, как жрец вуду, к которому он обратился за советом из-за болезни ребенка, обвинил группу пожилых жителей трущоб в том, что те якобы навредили чаду главаря банды колдовством. Члены банды, вооруженные мачете и ножами, убили как минимум 60 человек в пятницу и 50 в субботу. Все жертвы, по данным RNDDH, были старше 60 лет. Ребенок Феликса скончался в субботу днем.

В 2022 году Монелю "Микано" Феликсу был запрещен въезд в соседнюю Доминиканскую Республику. Численность его банды Wharf Jeremie, согласно оценке Организации Объединенных Наций (ООН) на октябрь 2024 года, составляет 300 человек.

Сите-Солей, густонаселенная трущоба возле порта столицы Порт-о-Пренс, является одним из самых бедных и самых опасных районов Гаити. Власти островного государства, раздираемого политическими разногласиями, с трудом сдерживают растущее влияние вооруженных банд в столице и ее окрестностях. В 2022 году правительство страны запросило международную помощь для местной полиции, но миссия, утвержденная Совбезом ООН в 2023 году, была развернута лишь частично и серьезно недоукомплектована ресурсами.

#гаити
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    9-го декабря

    Нам (в европу) срочно нужны эти прелестные беженцы. 💪

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