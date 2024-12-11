Россия уговорила Асада бежать из Сирии - Bloomberg

После того как стало очевидно, что режим Асада не сможет противостоять наступлению повстанцев, Россия убедила его покинуть Сирию, пишет агентство Bloomberg. Об этом сообщает DW .

Власти России после начала наступления вооруженных группировок в Сирии убедили президента Башара Асада в том, что он потерпит поражение, и предложили ему и его семье возможность безопасно эвакуироваться, если он немедленно покинет страну, пишет в среду, 11 декабря, агентство Bloomberg со ссылкой на три осведомленных источника. Тем самым Асаду предлагалось избежать судьбы свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи, жестоко убитого повстанцами в 2011 году, указывает агентство.

По данным Bloomberg, после того как Асад согласился бежать из Сирии, его эвакуацию организовали агенты российских спецслужб. В ночь на 8 декабря они вывезли свергнутого президента через российскую авиабазу в Сирии за несколько часов до того, как повстанцы вошли в Дамаск и заявили о своей победе в продолжавшемся почти 14 лет конфликте.