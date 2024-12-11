Россия уговорила Асада бежать из Сирии - Bloomberg

После того как стало очевидно, что режим Асада не сможет противостоять наступлению повстанцев, Россия убедила его покинуть Сирию, пишет агентство Bloomberg. Об этом сообщает DW.
Власти России после начала наступления вооруженных группировок в Сирии убедили президента Башара Асада в том, что он потерпит поражение, и предложили ему и его семье возможность безопасно эвакуироваться, если он немедленно покинет страну, пишет в среду, 11 декабря, агентство Bloomberg со ссылкой на три осведомленных источника. Тем самым Асаду предлагалось избежать судьбы свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи, жестоко убитого повстанцами в 2011 году, указывает агентство.
По данным Bloomberg, после того как Асад согласился бежать из Сирии, его эвакуацию организовали агенты российских спецслужб. В ночь на 8 декабря они вывезли свергнутого президента через российскую авиабазу в Сирии за несколько часов до того, как повстанцы вошли в Дамаск и заявили о своей победе в продолжавшемся почти 14 лет конфликте.
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