Спецслужбы еврейского государства обоснованно считаются одними из сильнейших в мире, а если принять во внимание не очень большую численность населения маленькой страны на Ближнем Востоке — то им нет равных.

Даниэль Раков, уроженец Одессы, отдал армии 20 лет, в основном служил в разведке АМАН, вышел в отставку полковником–лейтенантом. Бакалавр истории, магистр бизнес–администрации, сейчас — старший эксперт Иерусалимского института стратегии и безопасности, специализируется на политике России.

Недавно выпустил книгу о влиянии Кремля на израильское общественное мнение. На днях он встретился с латвийскими журналистами в посольстве Израиля в Риге.

"Более не будет страны, доминирующей в Сирии"

Разумеется, первой темой брифинга господина Ракова стала Сирия. По его словам, "Россия была поражена развитием событий, на фоне многолетней "стабильной нестабильности".

Ранее Москва старалась свести Башара Асада и оппозицию на переговорах в Женеве, Астане, но в целом безрезультатно. При этом имелись соглашения о прекращении огня, деэскалации, патронируемые Россией и Турцией, повстанцы их худо–бедно соблюдали, но при этом концентрировались в провинции Идлиб, где тихо изучали тактику армий Сирии и РФ. Последняя увязла в украинской войне; Иран был ослаблен израильскими ударами; "Хезболле" тоже был нанесен серьезный ущерб.

"Они поняли, что для них настало лучшее время", — резюмировал Д. Раков. Тем паче? что никто из бывших стратегических союзников Асада не был способен предоставить сухопутные войска, и нерегулярные части типа "Вагнера" тоже остались в прошлом. Были слухи, что разведка Украины также снабдила мятежников детальной информацией…

При этом лидер повстанцев, Аль–Джулани, "не был враждебен Израилю". Но, как всегда во время революций, сначала разбираются с внутренними врагами, провозглашая громкие лозунги, а потом могут обратиться и к внешним. Так или иначе, сейчас у Израиля "слишком много срочных дел для конфронтации с Россией". Между прочим, есть и одна конфликтная зона, где Израиль и Россия "на одной стороне" — у обеих государств хорошие отношения с Азербайджаном…

РФ, в течение последних лет считавшая, что ее мечта о базах на Средиземном море наконец осуществлена, теперь вынуждена вести сложные переговоры с Турцией, повстанцами, о сохранении баз. "Сирия может стать Ливией", — предупредил Даниэль Раков. Нестабильности в стране добавляет стремление курдов к контролю над своей территорией на востоке страны. Возможно, что развитие ситуации в Дамаске спровоцирует рост напряженности в Ливане, Ираке, всюду, где действуют условно "светские", но диктаторские режимы. Против них могут подняться оппозиционные движения.

И после падения Асада РФ будет стараться сохранить влияние. Пресс-фото.

— Россия изображает ситуацию если не как "бизнес, как обычно", то как сравнительно стабильную, но Песков не выразил уверенности, что базы останутся, — оценил реакцию Москвы израильский эксперт. — Ранее Россия имела договор о базах на 49 лет с возможностью продления еще на 25 лет. Если их удастся сохранить, то это сделает Россию одним из участников событий в Сирии, она постарается сделать ребрендинг. Мы пока не видим, чтобы русские эвакуировались из этих баз. Если ранее они использовали повод сохранения власти, то если в Сирии будет децентрализованный режим, Россия постарается предстать миротворцем, защитником меньшинств на берегу — алавитов, христиан. Если ситуация в Украине стабилизируется, Россия сможет перебросить в Сирию войска. Пока там есть зенитные комплексы С–400, противокорабельные ракеты, ВВС, флот. Все это будет присутствовать в восточном Средиземноморье, но как гораздо более слабый фактор.

"В любом случае, более не будет страны, которая доминирует в Сирии", — констатирует ветеран израильских разведслужб. Может произойти примерно то же самое, что у РФ уже было в Судане: произошла договоренность с лидером Омаром аль–Баширом, но когда его свергли, то новые власти сказали: "Извините, требуется ратификация в парламенте. Но парламента еще нет". Так РФ и старается вернуть свое влияние уже 4–5 лет.

Впрочем, определенная замена сирийской базе Хмеймим, через которую осуществлялся военный транзит в Африку, может прийти со стороны режима ливийского фельдмаршала Хафтара или йеменских хуситов.

РЕПУТАЦИОННЫЕ ПОТЕРИ

"Российский статус доминирования в Сирии сделал ее великой державой на Ближнем Востоке. С ее ослаблением произойдет тяжелый удар для ее нарратива".

"Держать в кладовке, как Януковича"

Господин Раков предположил, что на решение о принятии Башара Асада в качестве политического беженца Кремль мотивировали и внутренние обстоятельства:

— Иначе, если бы его схватили, унижали и убили, то все решили бы: следующий — Путин. Сейчас же для многих диктаторов, зависимых от России, это важное послание. Его, как "законно избранного президента", будут держать в кладовке, как Януковича, на всякий случай. Будут платить ему и его семье миллионы до конца жизни.

С израильской точки зрения, Сирия рассматривается прежде всего как тыловая база террористов "Хезболлы". Потому ВВС Израиля и нанесли сотни ударов по различным объектам распавшейся сирийской армии — дабы ее вооружение не попало в руки врага еврейского государства. Парадоксально, даже в последние годы сирийская армия готовилась более к войне с Израилем, чем с мятежниками.

"Сирия потеряла свой суверенитет", — считает Д. Раков. На территории страны, формально входящей в ООН, уже много лет действовали исламистские, курдские анклавы, территории под контролем Турции и США. Поэтому бомбардировки и ракетные удары по военным объектам Сирии израильский эксперт считает вполне легитимными. Ведь Дамаск развивал программы ракетного, химического, биологического и даже ядерного оружия!

— Иран использовал Сирию для снабжения "Хезболлы" в промышленных масштабах, поставки вооружения шли конвоями, иногда морем. 70% оружия, которое мы находили в Южном Ливане, новое, российского производства. Русские снабжали им сирийскую армию, а та немедленно передавала его "Хезболле", на что Россия закрывала глаза. Новая ситуация на земле — хорошая новость для Израиля, так как "Хезболла" больше не сможет получать вооружение. Израиль обладает в Сирии свободой рук, так как Россия станет менее значимым фактором для Израиля в будущем. Ведь главным вызовом для Израиля при заключении перемирия в Ливане было — как его обеспечить, если нет возможности контролировать сирийско–ливанскую границу.

Израильские силы заняли "буферную зону" в Сирии.

Ядерная бомба для Тегерана

Как заметил эксперт, иранско–российское взаимодействие "на земле" в Сирии отнюдь не было безоблачным. Несмотря на теплые взаимоотношения между Путиным и режимом аятолл, по оценке Д. Ракова, имелись нюансы: "Россия не поддерживала агрессивные действия Ирана против Израиля". Тем не менее обе авторитарные державы нуждаются друг в друге. Москва не только сотрудничает с Тегераном в сфере ВПК (в России было построено производство иранских дронов), космоса, но также рассчитывает на прокладку транскаспийского логистического коридора, включающего морской и железнодорожный транспорт, по маршруту Санкт–Петербург — Мумбай.

Вместе с тем в исторической памяти иранцев Россия несколько раз запечатлелась как страна–оккупант, захватившая куски территории. "Многие иранцы говорят о России как о враге. Но сейчас Иран изолирован, и он нуждается в России и Китае".

Отдельным вопросом озабоченности для Израиля служит равнодушие России к тому комплексу тем, что именуют "иранское ядерное досье". На фоне регулярно высказываемых самой Россией ядерных угроз Москва более не поддерживает договоренности о нераспространения ядерного оружия. Более того, россияне защищают стратегические притязания соседствующей с ними Северной Кореи в ракетно–ядерной сфере. Поэтому в Израиле обеспокоены как строительством российскими компаниями гражданских ядерных реакторов в Иране, так и сотрудничеством университетов двух стран, благодаря коему в Исламскую Республику могут утекать технологии двойного назначения.

— В 90–е годы были санкции, давление Запада, механизм контроля над распространением ядерного ноу–хау. Сейчас программы Ирана сфере атомного и ракетного оружия — более зрелые. И в Москве зазвучали громкие голоса — хотя пока и неофициальные, о том, что, чем больше ядерных государств, тем хуже для Запада и лучше для России. В этом ключе высказывался профессор Караганов, которому Путин дал 4–часовое интервью в рамках Петербургского международного экономического форума.

Кириенко старался создать партию в Израиле

Прошлый год, по оценке Д.Ракова, был ознаменован принципиально новым подходом РФ к информационным операциям в Израиле. "До 2023 года они не вторгались в социальные сети на иврите". Ныне Россия, считает эксперт, "вмешивается во внутренние дела" еврейского государства. Цель — изменить общественное мнение, и повлиять через него на государственную политику.

Между тем именно премьер–министры Израиля Нафтали Бенет и Беньямин Нетаньяху были "чемпионами" по связи с Кремлем, отмечает эксперт. Все изменила война в Украине, когда министр иностранных дел Яир Лапид сделал ряд критических заявлений в отношении российского вторжения.

— Я знаю, что Балтийские государства недовольны израильской политикой, — признает Даниэль Раков. — Но Израиль понизил уровень отношений с Россией.

В ответ, против гораздо более критического Иерусалима, Москва стала применять дезинформацию. В частности, относительно судебной реформы в Израиле, которая вызвала массовые протесты. Новое правительство Нетаньяху создало, как казалось в Кремле, "плодородную почву", для расширения стратегической кампании влияния. "Российские оперативники старались настроить общество против либералов, против помощи Украине, помочь израильским правым. Это очень похоже на то, что происходит в других странах мира. Не думаю, что программы для Израиля были более профессиональными. Но это плохой знак для нас".

Утечки документов планирования операций Москвы указывали на то, что РФ намеревалась даже создать подконтрольную ей политическую партию в Израиле; провоцировать беспорядки между евреями и арабами. Господин Раков проводит здесь параллель с недавними выборами в Румынии, где выявился пророссийский кандидат.

Как сказал эксперт, куратором израильского направления в Москве являлся экс–премьер Сергей Кириенко, ныне первый зампред Администрации президента РФ. К киберсаботажу подключилась и Федеральная служба безопасности.

Совокупность методов воздействия получила неофициальное название Doppelganger (нем. — злой двойник), так как мимикрировала под реально существующие медийные ресурсы, приписывая им фальшивые новости.

Кроме угрозы со стороны РФ в информационном пространстве, Д. Раков не исключает возможности возобновления поставок наступательного российского вооружения на Ближний Восток — при условии прекращения войны в Украине.

"Израиль — в лагере Запада"

Латышские журналисты, присутствовавшие на встрече, поинтересовались — когда же Израиль наконец станет поставлять оружие Украине? На это Д. Раков ответил, что уже осуществлялась передача нелетальных систем — предупреждения об атаках ракет и дронов.

В качестве возможного варианта может рассматриваться и передача состоящих на вооружении ЦАХАЛ зенитных ракет Patriot стране–производителю — США — а та уже вольна поступить с ними как заблагорассудится. "Это вопрос администрации Трампа".

— Я не думаю, что сам Израиль сделает это. Ему нужно вооружение для своей войны.

Россия, по словам аналитика, не является приоритетом для политики Израиля.

— В общем, мы хотели бы, чтобы Россия была слабее, — откровенно сказал на брифинге в посольстве Израиля приглашенный эксперт Иерусалимского института стратегии и безопасности. Вместе с тем, нынешнюю политику РФ по отношению к еврейскому населению своей страны, он не оценивает как антисемитскую. Впрочем, Москва закрывает глаза на рост антисемитизма в отдельных регионах и у отдельных лидеров — в этом плане был назван Рамзан Кадыров.

— Российские евреи достаточно интегрированы в путинский режим, — констатировал Д. Раков.

Портал bb.lv поинтересовалась количеством и влиянием современной алии — репатриации, из бывшего СССР. По приблизительным данным, сказал Д. Раков, численность прибывающих оттуда евреев оценивается в 20 000 человек в год. "Едут больше из России, чем с Украины, потому что община больше".

В Израиле сформировалась "городская легенда" о том, что выходцы из России более склонны поддерживать Путина. Эксперт отмечает, что это не так:

— Они же покинули Россию не потому, что были ее фанами. Кто–то по экономическим, кто–то по политическим причинам. Многие настроены более проукраински, чем израильтяне в целом. Президент Путин сказал о 2 миллионах русскоязычных в Израиле, но на самом деле таковых 600–700 тысяч, включая детей. Я родился в Украине, и моя дочка, хотя и говорит по–русски, но Россией не интересуется.