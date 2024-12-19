Украинский лидер Владимир Зеленский второй раз за день оскорбил президента России Владимира Путина из-за его высказывания про ракетный комплекс «Орешник» в ходе ежегодной прямой линии .

В этот раз Зеленский использовал матерное ругательство, комментируя ситуацию в своих соцсетях.

«Люди гибнут, а ему "интересно". Долбо*б», — написал Зеленский и выругался.

Люди гинуть, а йому «цікаво»… Довбойоб. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 19, 2024

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал российские власти «отморозками» после того, как Владимир Путин предложил Западу выбрать цель в Киеве, по которой российская армия могла бы ударить «Орешником».