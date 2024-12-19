Президент Украины Владимир Зеленский назвал российские власти «отморозками» после того, как Владимир Путин предложил Западу выбрать цель в Киеве, по которой российская армия могла бы ударить «Орешником».

Путин в ходе прямой линии заявил, что западные системы противовоздушной обороны не могут сбить ракеты системы «Орешник». Тем же экспертам, которые не верят в эффективность российских ракет, он предложил организовать «высокотехнологичную дуэль XXI века».

«Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар „Орешником“. И посмотрим, что будет», — сказал Путин.

Зеленский прокомментировал слова Путина на своей пресс-конференции, которая началась вскоре после прямой линии российского президента.

«Вы считаете, что это адекватный человек? Просто отморозки», — приводит слова Зеленского «Громадське».

Он добавил, что Украина нуждается в еще 19 системах ПВО для защиты более 20 распределительных станций атомной генерации от российских обстрелов. Для защиты городов также дополнительно нужны американские комплексы Patriot, добавил он.

Отметим, что слова Зеленского уже успели прокомментировать и в Кремле.

«К сожалению, у него не получается в последнее время сдерживаться. По всей видимости, сказывается эмоциональная перегрузка, неспособность собраться. Отсюда такое хамство», - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.