Готов ли президент России Владимир Путин мстить Западу вне зависимости от ситуации на Украине? Такой вопрос в эфире TV24 бал задан майору НВС, штабному офицеру Земессардзе Янису Слайдиньшуу, который тут же ответил, что, по его мнению, Путин обязательно захочет отомстить.

«Он уже сам сказал, что он мстительный человек. Он не терпит предательства. Если мы посмотрим на то, что он сказал в целом, то распад Советского Союза был крупнейшей геополитической катастрофой 20-го века…Конечно, любая неудача, которую он потерпел, запоминается ему. Я думаю, он болен такой мстительностью. Мы об этом говорили во время встречи с Цезарем в Русском легионе, что это его натура - тащить все в ад, чтобы иметь возможность мстить», - сказал Слайдиньш о российском президенте.

Поэтому майор НВС подчеркнул, что следует ожидать, что Путин захочет отомстить Западу независимо от того, какой будет ситуация на Украине.

«Ясно, что это перемирие или мир, который будет заключен, конечно, даст России время восстановиться. Это не будет быстро. Вот почему меня очень злят эти заявления о том, что Россия собирается напасть на страны Балтии через три года. Некоторые говорят: нет, через восемь лет! Я злюсь... Ну так соберитесь один раз и решите, договоритесь о дате, когда они нападут на Европу, на страны Балтии!», - негодует он.

Путину нужно время, чтобы «восстановить свой военный потенциал», пояснил майор НВС. «Потому что на данный момент там [на украинской войне] достаточно большие потери - как в боевой технике, так и в живой силе, и невозможно создать достаточно боеспособную армию, которая была бы способна провести наступательную операцию в относительно короткие сроки. Да, люмпенов можно собрать много, как и во многих местах Украины... Но это не качество», - сказал Слайдиньш.