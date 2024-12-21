Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Такова сущность Путина» - майор Слайдиньш разглядел неприятную особенность президента РФ 1 1612

В мире
Дата публикации: 21.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: «Такова сущность Путина» - майор Слайдиньш разглядел неприятную особенность президента РФ

Готов ли президент России Владимир Путин мстить Западу вне зависимости от ситуации на Украине? Такой вопрос в эфире TV24 бал задан майору НВС, штабному офицеру Земессардзе Янису Слайдиньшуу, который тут же ответил, что, по его мнению, Путин обязательно захочет отомстить.

«Он уже сам сказал, что он мстительный человек. Он не терпит предательства. Если мы посмотрим на то, что он сказал в целом, то распад Советского Союза был крупнейшей геополитической катастрофой 20-го века…Конечно, любая неудача, которую он потерпел, запоминается ему. Я думаю, он болен такой мстительностью. Мы об этом говорили во время встречи с Цезарем в Русском легионе, что это его натура - тащить все в ад, чтобы иметь возможность мстить», - сказал Слайдиньш о российском президенте.

Поэтому майор НВС подчеркнул, что следует ожидать, что Путин захочет отомстить Западу независимо от того, какой будет ситуация на Украине.

«Ясно, что это перемирие или мир, который будет заключен, конечно, даст России время восстановиться. Это не будет быстро. Вот почему меня очень злят эти заявления о том, что Россия собирается напасть на страны Балтии через три года. Некоторые говорят: нет, через восемь лет! Я злюсь... Ну так соберитесь один раз и решите, договоритесь о дате, когда они нападут на Европу, на страны Балтии!», - негодует он.

Путину нужно время, чтобы «восстановить свой военный потенциал», пояснил майор НВС. «Потому что на данный момент там [на украинской войне] достаточно большие потери - как в боевой технике, так и в живой силе, и невозможно создать достаточно боеспособную армию, которая была бы способна провести наступательную операцию в относительно короткие сроки. Да, люмпенов можно собрать много, как и во многих местах Украины... Но это не качество», - сказал Слайдиньш.

×
Читайте нас также:
#Путин #мнения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
33
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео