Днем 25 декабря, спустя несколько часов после катастрофы самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау, связанный с Воздушно-космическими силами РФ блогер Fighterbomber опубликовал в своем телеграм-канале важное видеосвидетельство с места крушения, пишет Meduza.

На кадрах на обшивке уцелевших обломков лайнера в хвостовой его части хорошо видны следы, похожие на повреждения от поражающих элементов зенитной ракеты. Fighterbomber сопроводил ролик таким комментарием:

"С птицами разобрались. Появление этого видео было вопросом времени. Какое-то время будут заниматься бессмысленным дрочиловом, БПЛА это, ЗРК или бомба в багажном отсеке, но, думаю, недолго."

Версию о том, что следы на обшивке самолета могли появиться в результате попадания ракеты, поддержали и другие провоенные каналы. В сети появились и новые видео, в которых хорошо видны эти отметки, а также повреждения левого крыла.

Так что, в самолет и правда попала ракета?

Видео с места катастрофы трудно интерпретировать иначе.

• На кадрах однозначно присутствуют следы попадания в хвостовую часть самолета поражающих элементов крупной зенитной ракеты. • Похожие отверстия в обшивке можно обнаружить на многих видео и фото обломков военных и гражданских самолетов, сбитых ЗРК. • О попадании в Embraer крупных осколков говорят и некоторые выжившие в катастрофе пассажиры. Также в сети появились кадры из салона Embraer, на которых видно, что в самолете произошла разгерметизация, в креслах заметны дыры (вероятно, от попадания осколков), а окружающие говорят о том, что пострадавшим нужны средства перевязки.

Определить тип боеприпаса по форме отверстий на обшивке самолета нельзя: это можно будет сделать, только когда будут найдены сами поражающие элементы.

О принадлежности оружия также пока трудно говорить однозначно. Но мы знаем точно, что утром 25 декабря в зоне посадки самолета российские системы противовоздушной обороны отражали атаку украинских беспилотников.

Откуда это известно?

Самолет направлялся из Баку в Грозный. По официальной версии, уже во время снижения борт был перенаправлен на запасной аэродром в Махачкалу из-за сильного тумана над столицей Чечни. Но реальной причиной смены курса могла стать атака украинских беспилотников.

Информацию о налете БПЛА на Грозный еще утром распространил оппозиционный чеченский телеграм-канал Niyso, а затем подтвердили издание Baza (по данным его источников, в городе был объявлен план «Ковер», то есть аэропорт временно вообще не принимал самолеты) и секретарь Совета безопасности республики, племянник Рамзана Кадырова Хамзат Кадыров (он также опубликовал видео взрыва одного из беспилотников).

Позже по неизвестной причине самолет отказался от посадки в Махачкале и взял курс на Актау. Дагестан в последнее время также подвергался атакам украинских БПЛА, так что система ПВО в соседней с Чечней республике должна была находиться в состоянии готовности оперативно поражать воздушные цели. При этом командование ПВО в Дагестане явно не получало сообщение о возможной посадке Embraer в Махачкале заранее.

Уже после публикации этого материала в близком к силовым структурам телеграм-канале ВЧК-ОГПУ появились предположительно фрагменты переговоров пилотов Embraer с диспетчером в аэропорту Грозного. Из записей следует, что самолет получил внешние повреждения и потерял управление во время захода на посадку в столице Чечни (пилоты действительно изначально сочли, что самолет столкнулся со стаей птиц). После этого пилоты запросили разрешение на уход в аэропорт Минеральных Вод, но очень быстро сменили курс на Махачкалу. Вероятно, до Дагестана им не удалось добраться вовсе из-за проблем в управлении бортом.

Впрочем, где бы ни получил свои повреждения самолет, версия об ошибке российской ПВО выглядит все более правдоподобной. Катастрофы из-за случайного попадания ракет по гражданским бортам не раз случались в новейшей истории. В пользу этой версии и тот факт, что Azerbaijan Airlines до завершения расследования причин катастрофы отказалась от полетов в Грозный и Махачкалу. Возможно, в установлении истины на этот раз поможет тот факт, что расследованием будут заниматься не российские, а казахстанские, бразильские и (вероятно) азербайджанские специалисты.

По последним данным, в результате катастрофы погибли 38 человек, включая пилотов, которые могли бы стать важными источниками оперативной информации о том, что же взорвалось рядом с самолетом.

Отметим, что версию об атаке самолета российским ПВО уже успел поддержать депутат Рижской думы Марис Мичеревскис.

«Похоже, Россия занимает явное первое место по количеству сбитых гражданских самолетов», - написал политик в своем микроблоге «Х».