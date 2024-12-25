СМИ сообщили о рецидиве лейкемии у жены Башара Асада 1 1072

В мире
Дата публикации: 25.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: СМИ сообщили о рецидиве лейкемии у жены Башара Асада

Telegraph: Асма Асад находится в изоляции из-за лейкемии

Жена бывшего президента Сирии Башара Асада Асма переживает рецидив лейкемии и находится на изоляции. Об этом пишет газета The Telegraph.

«Когда лейкемия возвращается, это ужасно. За последние несколько недель ее состояние было 50/50», — поделился собеседник издания, посетивший семью Асад в Москве.

Авторы публикации пишут, что Асму изолировали, чтобы она не подхватила инфекцию. Сейчас жена бывшего сирийского президента не находится в одной комнате с другими людьми. Какое-то время за ней ухаживал ее отец Фаваз аль-Ахрас.

До этого газета The Jerusalem Post писала, что супруга бывшего президента Сирии Башара Асада якобы оказалась недовольна жизнью в Москве, куда пришлось приехать после захвата повстанцами Дамаска в начале декабря, и подала на развод. Израильские журналисты утверждают, что Асма Асад планирует переехать в Великобританию.

