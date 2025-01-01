Под ядерным зонтиком США немцы будут чувствовать себя сухо и комфортно.

США заявили, что начнут размещать ракеты дальнего радиуса действия в Германии с 2026 года в рамках подготовки к долгосрочному развертыванию, которое будет включать в себя SM-6, крылатые ракеты «Томагавк» и разрабатываемое гиперзвуковое оружие

Россия отменит мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности с ядерными боеголовками, поскольку США разместили такое оружие в различных регионах мира, заявил в воскресенье министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году, стал первым случаем, когда сверхдержавы договорились о сокращении своих ядерных арсеналов и ликвидировали целую категорию ядерных вооружений.

В 2019 году при администрации Дональда Трампа США вышли из договора, заявив, что Москва нарушает его. При этом Вашингтон указал на разработку Россией крылатой ракеты наземного базирования 9М729, известной в НАТО как SSC-8. Вскоре после этого Пентагон провел испытание баллистической ракеты наземного базирования, которое было бы невозможно, пока действовал ДРСМД.

Позднее Россия ввела мораторий на собственные разработки ракет, ранее запрещенных ДРСМД, – баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью действия от 500 км до 5500 км (от 310 миль до 3417 миль).

В 2018 году Трамп заявил, что хочет расторгнуть ДРСМД из-за многолетних, по его словам, нарушений со стороны России и его обеспокоенности по поводу арсенала ракет средней дальности Китая.

Отвечая на вопрос государственного информационного агентства РИА, может ли Россия выйти из нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) до истечения срока его действия в феврале 2026 года, Лавров сказал, что в настоящее время «нет никаких условий» для стратегического диалога с Вашингтоном.

В своем предложении о моратории Путин заявил, что Россия готова согласиться не размещать ракеты в своем эксклаве на Балтийском побережье – Калининграде.

Ранее США заявили, что начнут размещать ракеты дальнего радиуса действия в Германии с 2026 года в рамках подготовки к долгосрочному развертыванию, которое будет включать в себя SM-6, крылатые ракеты «Томагавк» и разрабатываемое гиперзвуковое оружие. В совместном заявлении двух стран подчеркивалось, что развертывание будет осуществляться с целью продемонстрировать приверженность укреплению НАТО и делу обеспечения европейской обороны.