В соответствии с соглашением Центрального союза работодателей Эстонии и Центрального союза профсоюзов Эстонии, с этого года минимальная зарплата составляет 886 евро, рост по сравнению с прошлым годом составляет 66 евро.

Минимальная зарплата составляет 43 процента средней зарплаты, которую Банк Эстонии прогнозирует на этот год.

Председатель Центрального союза профсоюзов Кайя Васк ранее говорила, что минимальная зарплата напрямую влияет на благополучие работников. «Повышение минимальной зарплаты помогает сократить социальное неравенство и зарплатную бедность. Все мы хотим чувствовать, что нас ценят, и покрывать свои и семейные затраты до конца месяца. Тем не менее, и при новых 66 евро работникам будет в дальнейшем трудно прожить. Поэтому, по мнению профсоюзов, рост зарплат должен в дальнейшие годы продолжаться в ускоренном темпе и гарантировать работникам достаточное экономическое чувство уверенности и стабильность», - сказала она.

В Латвии с 1 января 2025 года минимальная зарплата тоже увеличена - с 700 до 740 евро.