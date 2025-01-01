Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Эстонии подняли минимальную зарплату до 886 евро. А что в Латвии? 1 1398

В мире
Дата публикации: 01.01.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Эстонии подняли минимальную зарплату до 886 евро. А что в Латвии?
ФОТО: dreamstime

В соответствии с соглашением Центрального союза работодателей Эстонии и Центрального союза профсоюзов Эстонии, с этого года минимальная зарплата составляет 886 евро, рост по сравнению с прошлым годом составляет 66 евро.

Минимальная зарплата составляет 43 процента средней зарплаты, которую Банк Эстонии прогнозирует на этот год.

Председатель Центрального союза профсоюзов Кайя Васк ранее говорила, что минимальная зарплата напрямую влияет на благополучие работников. «Повышение минимальной зарплаты помогает сократить социальное неравенство и зарплатную бедность. Все мы хотим чувствовать, что нас ценят, и покрывать свои и семейные затраты до конца месяца. Тем не менее, и при новых 66 евро работникам будет в дальнейшем трудно прожить. Поэтому, по мнению профсоюзов, рост зарплат должен в дальнейшие годы продолжаться в ускоренном темпе и гарантировать работникам достаточное экономическое чувство уверенности и стабильность», - сказала она.

В Латвии с 1 января 2025 года минимальная зарплата тоже увеличена - с 700 до 740 евро.

Читайте нас также:
#Эстония #минимальная зарплата
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
2
1
0
7
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    8-го февраля

    Хттпс://rus.lsm.lv/statja/novosti/ekonomika/06.02.2026-v-latvii-minimalnaya-zarplata-vtoraya-samaya-nizkaya-v-es.a633427/

    0
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В ЕС рассказали о фанатизме войны в Брюсселе
Изображение к статье: Фон дер Ляйен пообещала ударить по России 20-м пакетом санкций
Изображение к статье: В Великобритании назвали срок введения запрета на перевозку российского газа
Изображение к статье: Так сейчас выглядят озера и реки страны. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: По делу Эпштейна латвийская полиция готовит запросы в правоохранительные органы США
ЧП и криминал
Изображение к статье: «Могу быть полезным»: Эпштейн искал выход на Путина - CNN
В мире
Изображение к статье: Минус 10 лет: стилист раскрыла 7 приемов, которые омолаживают женщин после 50
Люблю!
Изображение к статье: Когда женщине уместно заплатить за мужчину в ресторане
Люблю!
Изображение к статье: Перед сезоном подачи деклараций - новая схема: мошенники выманивают коды через EDS
ЧП и криминал
Изображение к статье: Фото - Valsts kanceleja Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: По делу Эпштейна латвийская полиция готовит запросы в правоохранительные органы США
ЧП и криминал
Изображение к статье: «Могу быть полезным»: Эпштейн искал выход на Путина - CNN
В мире
Изображение к статье: Минус 10 лет: стилист раскрыла 7 приемов, которые омолаживают женщин после 50
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео