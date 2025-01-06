В Украине резко выросла доля граждан, которые готовы к территориальным уступкам России ради завершения войны. Если в феврале прошлого доля таковых составляла 26%, то к декабрю она выросла до 38%, следует из опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

«Если между маем и началом октября 2024 года ситуация фактически не изменилась, то в период между началом октября и декабрем прослеживается рост с 32% до 38% доли тех, кто в целом готов к определенным территориальным уступкам», — отметили социологи. В то же время в КМИС подчеркнули, что несмотря на все сложные обстоятельства по состоянию на декабрь 2024-го 51% украинцев выступали против каких-либо территориальных уступок. Однако их доля с октября снизилась на 7 п.п.

Отмечается, что рост готовности к уступкам прослеживается во всех регионах страны, но так же везде преобладают те, кто категорически против уступок. При этом социологи выявили, что среди пессимистически настроенных граждан 59% считают, что стоит идти на определенные территориальные уступки, тогда как среди оптимистов 60% выступают против сдачи территорий. Опрос КМИС проводился со 2 по 17 декабря 2024 года по телефону. Всего было опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет.

Накануне, 2 января, КМИС представил другое исследование, согласно которому количество украинцев, готовых нести бремя войны столько, сколько потребуется, за год снизилось на 16%. По состоянию на декабрь 2024 года таких было 57%. Социологи отметили, что с первого дня вторжения российской армии в Украину и до февраля 2024 года ситуация практически не менялась: стабильно около 71–73% украинцев заявляли, что они готовы терпеть войну столько, сколько необходимо. Однако между февралем и октябрем прошлого года впервые доля отвечающих так жителей Украины снизилась до 63%. После этого с октября по декабрь 2024-го она упала до 57%. При этом увеличилось и количество тех, кто затруднился ответить на вопрос, — с 12% в октябре до 18% в декабре. Еще 3% ответили, что готовы терпеть год, 3% — полгода, а 18% — несколько месяцев.

Наибольшее количество готовых терпеть продолжение боевых действий наблюдается в западной и центральной Украине (57–59%). Также люди с высокими доходами более готовы к долгому конфликту (70%), чем люди с низким достатком (51%). При этом, как считают социологи КМИС, между октябрем и декабрем произошло не снижение запаса прочности украинцев, а возросла неопределенность, связанная как с внутренними, так и с внешними факторами, в том числе после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Согласно опросу социологической компании Gallup, который был проведен в октябре 2024 года, за скорейшее окончание войны путем переговоров с Россией выступали 52% украинцев. Такого количества сторонников дипломатического пути завершения конфликта не наблюдалось с начала полномасштабного российского вторжения. Одновременно с этим доля тех, кто считает, что Украина должна воевать с Россией до победного конца, снизилась до 38%. Еще в начале войны доля сторонников силового решения конфликта составляла 73%, а в конце 2023-го — 63%.