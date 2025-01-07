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Биограф Маска заявил о сошедшем с ума предпринимателе 1

В мире
Дата публикации: 07.01.2025
BB.LV
Биограф Маска заявил о сошедшем с ума предпринимателе
ФОТО: Global Look Press

Предприниматель Илон Маск сошел с ума, его психика слабеет, считает биограф бизнесмена Сет Абрамсон. Его слова передает Daily Beast.

«Я следил за его поведением в сети на протяжении последних двух лет — учитывая, что он сам признает влияние на него психических расстройств, употребления наркотиков и сильнейшего стресса, теперь есть основания опасаться, что он серьезно болен», — подчеркнул Абрамсон, добавив, что влияние Маска на избранного президента США Дональда Трампа ставит под угрозу американское общество.

Биограф призвал уходящую администрацию Джо Байдена заблокировать создание продвигаемого Маском департамента по достижению госэффективности и открыть против миллиардера федеральные расследования по делам об угрозе национальной безопасности.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Маск вмешивается в выборы в других странах, включая досрочные парламентские выборы в Германии. Политик обвинил бизнесмена в поддержке «нового реакционного интернационала» и добавил, что такое развитие событий было невозможно представить десятилетие назад.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    8-го января

    Когда этот абрамсон сколотит копиталец своим умишкой хоть в половину масковского, тогда его измышления можно принимать во внимание. Пока это просто очередной вуайерист, коих четверть хвиттера точно.

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