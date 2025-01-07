Цукерберг пообещал восстановить свободу слова

Марк Цукерберг заявил, что начнет восстановить свободу слова в своих соцсетях, последовав примеру соцсети Илона Маска.

Глава американской компании Meta Марк Цукерберг заявил о завершении программы проверки фактов и снятии ограничений на высказывания в социальных сетях Facebook и Instagram. Об этом миллиардер рассказал в эфире телеканала Fox News.

По его словам, на площадках компании пришло время «восстановить свободу выражения». Цукерберг признал, что действующие методы модерации контента «зашли слишком далеко».

«Мы возвращаемся к истокам, сосредоточимся на восстановлении свободы выражения на платформах. Избавимся от проверки фактов и заменим эти механизмы пометками сообщества, подобными тем, что используются на платформе X (бывший Twitter)», — сообщил Марк.