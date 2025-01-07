Baltijas balss logotype

Цукерберг пообещал восстановить свободу слова 2

В мире
Дата публикации: 07.01.2025
BB.LV
Цукерберг пообещал восстановить свободу слова
ФОТО: Global Look Press

Марк Цукерберг заявил, что начнет восстановить свободу слова в своих соцсетях, последовав примеру соцсети Илона Маска.

Глава американской компании Meta Марк Цукерберг заявил о завершении программы проверки фактов и снятии ограничений на высказывания в социальных сетях Facebook и Instagram. Об этом миллиардер рассказал в эфире телеканала Fox News.

По его словам, на площадках компании пришло время «восстановить свободу выражения». Цукерберг признал, что действующие методы модерации контента «зашли слишком далеко».

«Мы возвращаемся к истокам, сосредоточимся на восстановлении свободы выражения на платформах. Избавимся от проверки фактов и заменим эти механизмы пометками сообщества, подобными тем, что используются на платформе X (бывший Twitter)», — сообщил Марк.

1
1

Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    8-го января

    Да неужелиии...А что (кто) слулучилось (случился)? Случайно не трап, не? Может уже все нажрались этой сугубо специфической "левацкой демократией", которя суть диктатура?

    0
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    8-го января

    трап-трамп (пропасть с этими автоматическими спеллчекерами) 🤣

    0
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео