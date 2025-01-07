Как же так? В McDonald’s отказались от равенства и инклюзивности сотрудников

ФОТО: Unsplash
В сети ресторанов быстрого питания McDonald’s отказались от «показателей разнообразия» для своих сотрудников и поставщиков. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
В сети ресторанов быстрого питания McDonald’s отказались от «показателей разнообразия» для своих сотрудников и поставщиков. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
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