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Как же так? В McDonald’s отказались от равенства и инклюзивности сотрудников 2

В мире
Дата публикации: 07.01.2025
BB.LV
Как же так? В McDonald’s отказались от равенства и инклюзивности сотрудников
ФОТО: Unsplash

В сети ресторанов быстрого питания McDonald’s отказались от «показателей разнообразия» для своих сотрудников и поставщиков. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    8-го января

    Да, вот что трамп животворящий делает. Ещё даже не вступив в президентство. И цукер уже заявил что снимает со своих помоен (фб и инсты) фактчекеров и ослабляет цензуру, в том числе на политоту. Задрали эти безумные "демократы", в которых ничерта демократического нет. Одна цензура (садомазо версия-самоцензура), квоты, регуляции, нормирование, уравнивание, директивы...Евросовок одним словом.🙄

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  • Д
    Дед
    7-го января

    О ужас! И , что теперь не нужно соблюдать пропорциональность поставщиков среди геев, цветных, женщин, как будем жить. Из этого всего разнообразия, уже пора белых мужиков защищать, как самых униженных и оскорбленных.

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