Украинские женщины в Эстонии столкнулись с унизительными гендерными стереотипами

Опрос украинских женщин-беженок, проведенный в Эстонии в партнерстве с аналитическим центром Praxis, показал, что беженки сталкиваются с рядом препятствий в своей повседневной жизни, которые мешают им жить полноценной жизнью.

Эти препятствия связаны с продлением документов, ограничениями в изучении языка и трудностями в поиске квалифицированной работы. Женщины-беженки также сталкиваются с нарушениями своих прав, включая дискриминацию по признаку пола или статуса беженца.

Хотя с момента начала вынужденной миграции некоторых украинских беженцев после полномасштабного российского вторжения прошло уже более двух лет, многие проблемы остаются невидимыми для значительной части эстонского общества. В результате женщины-беженки чувствуют, что им приходится бороться в одиночку с менее заметными и зачастую в основном касающимися именно женщин, но не менее болезненными проблемами.

Исследование было проведено группой соисследователей по проблемам женщин-беженцев в Украине в 2024 году при поддержке Praxis, которые определили фокус исследования и проанализировали данные, собранные в ходе 18 встреч, посвященных опыту женщин-беженцев, включая интервью с женщинами-беженками. Результаты исследования показывают, что женщины-беженки ежедневно сталкиваются с препятствиями в нескольких областях. Женщины-беженки сталкиваются с задержками в продлении документов для продления срока пребывания в Эстонии, что приводит к временной потере различных прав и льгот, таких как транспортные льготы, медицинская страховка или право на вождение автомобиля. В результате прекращения действия льгот и прав женщины испытывают финансовые трудности, а также проблемы с трудоустройством и доступом к медицинскому обслуживанию.

Проблемы с изучением языка возникают, в частности, из-за организации языковых курсов, которые не учитывают обязанности по уходу и условия работы женщин-беженок, например, ненормированный рабочий день.

По мнению координатора исследовательской группы Катерины Попковой, эти проблемы можно было бы решить, если бы организация государственных языковых курсов была более гибкой, если бы языковые курсы предлагались работодателями или в рабочее время. Государство также могло бы предложить работодателям налоговые льготы на оплату языковых курсов для своих сотрудников.

Помимо проблем с изучением языка, украинские женщины часто вынуждены работать на низкооплачиваемой и изнурительной работе, которая не соответствует их квалификации и опыту. Из-за отсутствия возможностей они также мирятся с плохими условиями труда, на которые эстонки не согласились бы. Это, в свою очередь, затрудняет их участие в языковых курсах и карьерный рост. Украинские женщины рекомендуют работодателям и организациям дополнительного образования обратить особое внимание на положение беженцев с одним родителем и поддержать женщин-беженок в получении профессий, традиционно ориентированных на мужчин.

Украинские женщины в Эстонии сталкиваются с унизительными гендерными стереотипами, а также с дискриминацией по признаку национальности, статуса беженца, знания языка и/или пола. Женщины считают, что в Эстонии они гости и поэтому не имеют права защищать себя или выражать свое несогласие, даже когда сталкиваются с несправедливостью. Женщины испытывают психоэмоциональное напряжение, вызванное неуверенностью в завтрашнем дне, в дополнение к опыту войны или вынужденной миграции. В результате женщины ограничивают себя краткосрочными целями, не планируют и не мечтают о долгосрочной перспективе.

Положение женщин-беженок в Украине еще больше осложняется отсутствием информации и внимания к потребностям женщин в программах адаптации. Хотя в Эстонии существуют различные возможности поддержки, услуги и права, доступные украинским беженцам, многие не имеют о них информации, потому что ее трудно найти.

По словам аналитика Praxis Элизабет Кендрал, процесс опроса показал, насколько ценной для украинских женщин является поддержка со стороны других людей, находящихся в такой же ситуации, в поиске необходимых услуг и информации. Кроме того, программы адаптации для новоприбывших должны уделять больше внимания положению женщин — например, потребностям матерей-одиночек — и делать информацию о правах женщин легкодоступной.

Исследование прошло в рамках проекта «Feministeerium и Praxis поощряют гендерное равенство» аналитического центра Praxis и Feministeerium (НКО Oma Tuba) при поддержке Министерства экономики и коммуникаций в рамках стратегического партнерства.