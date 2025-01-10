НАТО направит два корабля для патрулирования Балтийского моря

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что НАТО направит два корабля в Балтийское море для охраны подводных кабелей в связи с инцидентами с их повреждениями, пишет портал YLE.

«Конечно, более широкое присутствие НАТО в Балтийском море оказывает успокаивающее и стабилизирующее влияние. Мы очень довольны, что было принято такое решение», - отметила Валтонен.

Она подчеркнула, что Финляндия будет решительно реагировать на угрозы. По её словам, встреча стран НАТО, которая состоится на следующей неделе, станет ярким примером этого.