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НАТО направит два корабля для патрулирования Балтийского моря 1

В мире
Дата публикации: 10.01.2025
Postimees
НАТО направит два корабля для патрулирования Балтийского моря

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что НАТО направит два корабля в Балтийское море для охраны подводных кабелей в связи с инцидентами с их повреждениями, пишет портал YLE.

«Конечно, более широкое присутствие НАТО в Балтийском море оказывает успокаивающее и стабилизирующее влияние. Мы очень довольны, что было принято такое решение», - отметила Валтонен.

Она подчеркнула, что Финляндия будет решительно реагировать на угрозы. По её словам, встреча стран НАТО, которая состоится на следующей неделе, станет ярким примером этого.

#нато #балтийское море
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    10-го января

    А совсем недавно ВВ писала что десять кораблей НАТО будут сдерживать Россию в Балтике. Опять сплошное враньё.

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