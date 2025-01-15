Латвийская армия победит эстонскую. Но отступит перед литовской и российской – рейтинг

Эксперты Global Firepower (GFP) составили новый рейтинг сильнейших армий мира. Возглавляет его США, Россия и Китай. Замыкают Бенин и Бутан.

Национальные вооруженные силы Латвии вошли в первую сотню сильнейших армий мира. Всего в рейтинге 145 армий.

Если точнее, то армия Латвии заняла 99-е место. Это выше, чем место которое отведено Вооруженным силам Эстонии (107).

Впрочем, самая высоко оцененная боевая мощь в странах Балтии накоплена в Литве – ее солдаты и офицеры помещены на 88-ю позицию в рейтинге.

В первой десятке рейтинга присутствуют пять членов НАТО (США, Великобритания, Франция, Италия и Турция), а также четыре азиатские страны (Китай, Индия, Южная Корея, Япония).

Россия сохранила в нем второе место. По оценкам составителей рейтинга она уступает американской и сопоставима по силе с китайской.

Украина, которая в 2023 году входила в топ-15, а в 2024 году находилась на 18-м месте, на этот раз опустилась на 20-е, уступив, например, Египту и Австралии.

Израиль обошел в списке Иран на фоне ожиданий, что новая администрация США будет оказывать большую помощь ЦАХАЛ в борьбе с иранскими прокси в регионе.

КНДР в рейтинге на 34-й позиции (выше находится в том числе Сингапур). Авторы признают, что у них мало сведений о северокорейской армии.

У Азербайджана 60-е место, у Белоруссии 70-е, у Армении 91-е, у Грузии 94-е, у Молдавии 134-е.

Рейтинги GFP публикуются ежегодно с 2006 года. Представленные в нем государства (их 145) ранжируются исходя из данных о численности вооруженных сил, об их оснащении и подготовке, потенциале оборонной и иной промышленности, а также о финансовых возможностях государства, запасах полезных ископаемых, площади страны, протяженности ее границ, числе государств, с которыми она граничит, транспортной связности и т.д. В зачет идут только конвенционные вооружения, без учета ядерного оружия.

Авторы GFP специализируются на создании различных сайтов, посвященных военной тематике, в том числе рынку вооружений, военной промышленности в разных странах. Создателем ресурса считается американский блогер Дэниел Пучек.