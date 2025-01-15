Baltijas balss logotype

Латвийская армия победит эстонскую. Но отступит перед литовской и российской – рейтинг 2

В мире
Дата публикации: 15.01.2025
BB.LV
Латвийская армия победит эстонскую. Но отступит перед литовской и российской – рейтинг

Эксперты Global Firepower (GFP) составили новый рейтинг сильнейших армий мира. Возглавляет его США, Россия и Китай. Замыкают Бенин и Бутан.

Национальные вооруженные силы Латвии вошли в первую сотню сильнейших армий мира. Всего в рейтинге 145 армий.

Если точнее, то армия Латвии заняла 99-е место. Это выше, чем место которое отведено Вооруженным силам Эстонии (107).

Впрочем, самая высоко оцененная боевая мощь в странах Балтии накоплена в Литве – ее солдаты и офицеры помещены на 88-ю позицию в рейтинге.

В первой десятке рейтинга присутствуют пять членов НАТО (США, Великобритания, Франция, Италия и Турция), а также четыре азиатские страны (Китай, Индия, Южная Корея, Япония).

Россия сохранила в нем второе место. По оценкам составителей рейтинга она уступает американской и сопоставима по силе с китайской.

Украина, которая в 2023 году входила в топ-15, а в 2024 году находилась на 18-м месте, на этот раз опустилась на 20-е, уступив, например, Египту и Австралии.

Израиль обошел в списке Иран на фоне ожиданий, что новая администрация США будет оказывать большую помощь ЦАХАЛ в борьбе с иранскими прокси в регионе.

КНДР в рейтинге на 34-й позиции (выше находится в том числе Сингапур). Авторы признают, что у них мало сведений о северокорейской армии.

У Азербайджана 60-е место, у Белоруссии 70-е, у Армении 91-е, у Грузии 94-е, у Молдавии 134-е.

Рейтинги GFP публикуются ежегодно с 2006 года. Представленные в нем государства (их 145) ранжируются исходя из данных о численности вооруженных сил, об их оснащении и подготовке, потенциале оборонной и иной промышленности, а также о финансовых возможностях государства, запасах полезных ископаемых, площади страны, протяженности ее границ, числе государств, с которыми она граничит, транспортной связности и т.д. В зачет идут только конвенционные вооружения, без учета ядерного оружия.

Авторы GFP специализируются на создании различных сайтов, посвященных военной тематике, в том числе рынку вооружений, военной промышленности в разных странах. Создателем ресурса считается американский блогер Дэниел Пучек.

# армия
4
5

Комментарии (2)

  • VS
    Vad Sorry
    15-го января

    Кстати Эстонию ни взять туда только через Литву:))) Надо строить баржи по морю возьмём:))) Что там вообще курит тот кто такие статьи пишет? Понимаю писать армия сильнее :)) Но кто победит ни кто ни знает:)) Россия уже слабую Украинскую давно побеждает:))

    5
    11
  • VS
    Vad Sorry
    15-го января

    Как надоело армия ,армия , да нахреен на неё вообще деньги тратить ? Только начальники , армия и обслуживавшие рабы остались, берём в долг чтобы долг отдать скоро не кого будет защищать

    23
    3

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео