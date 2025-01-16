Стало известно о плане Трампа по санкциям против России для мирной сделки

Администрация нового президента США Дональда Трампа начала подготовку санкционной стратегии в отношении России, чтобы побудить власти РФ к заключению мирной сделки с Украиной и завершению боевых действий на востоке страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечают собеседники агентства, представители администрации Белого дома рассматривают два основных подхода в своей санкционной стратегии. Один из вариантов, в частности, предполагает возможное ослабление санкций США в отношении российских нефтяных компаний в случае признаков скорого завершения боевых действий на Украине. Подобный сценарий в администрации Трампа расценивают в качестве меры «доброй воли». Речь идет о выдаче генеральных лицензий или повышении потолка цен на российскую нефть с нынешних 60 долларов за баррель.

В свою очередь, второй подход подразумевает, напротив, ужесточение ограничений и усиление давления на российскую экономику. Этот вариант рассматривается в качестве рычага давления на власти РФ с целью заключения мирного соглашения с Украиной «в ближайшие месяцы». При этом, к какой санкционной стратегии в большей степени склоняются власти США, пока сказать затруднительно, резюмировали собеседники агентства.