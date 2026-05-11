Министр финансов Арвилс Ашераденс («Новое Единство») представил правительству сообщение о прогрессе Латвийского фискального структурного плана за 2026 год – это главное теоретическое обоснование нашей экономики.

«Нынешняя геополитическая ситуация в мире, в особенности риск эскалации конфликта на Ближнем Востоке, требует пристального внимания к возможности пессимистического сценария. Блокада поставок нефти и газа в Ормузском проливе может не только способствовать инфляции, но с затяжкой блокады и вызвать падение предложения с последующим негативным влиянием на роста. Есть риск пережить стагфляцию – низкий рост экономики вместе с высокой инфляцией».

«Сбалансированный» дефицит

Впрочем, и без внешних потрясений блестящие перспективы нашу республику не ожидали:

«Потенциальный прирост ВВП в период 2026-2030 годов прогнозируется в среднем в 2,2%, что ниже среднего экономического роста за последние пятнадцать лет (2,4%), однако немного выше, чем в предыдущих прогнозах. На низкий прирост влияет отрицательный вклад компонента рабочей силы, но повышение определяется более высоким притоком капитала…»

Напомним, в прошлом году общий дефицит госбюджета впервые перевалил за символическую отметку в 1 миллиард евро – с 1019,5 миллионами евро превышение расходов над доходами составило 2,4% от внутреннего валового продукта. «Это главным образом определялось большими авансовыми платежами за военные активы, поставки которых предусматривались в последующие годы», – поясняет Минфин.

Впрочем, это еще не предел: на 2026 год предусмотрен 3-процентный дефицит (в абсолютных цифрах – 1,37 млрд евро), что, относительно ВВП, в 10 раз превышает уровень допандемийного и довоенного 2019 года. Тем не менее по заверению ведомства А.Ашераденса, «местный правительственный баланс прогнозируется сбалансированным»…

Как долги отдавать будем

Политику по обслуживанию внешнего долга Латвия выстраивает, если верить Минфину, «эластично приспосабливаясь к актуальной ситуации на финансовых рынках» – «инструменты заимствования диверсифицированы»

«Привлечение ресурсов в необходимом объеме осуществляется как путем эмиссии облигаций на международных финансовых рынках, так и на аукционах дополнительных выпусков находящихся в обращении облигаций с посредничеством первичных дилеров, так и через сберегательные облигации от частных лиц».

Так, в мае 2025 года было выпущено 5-летних облигаций на 1 миллиард евро, в сентябре 10-летних облигаций – на 1,25 миллиарда евро. Спрос, по оценке Минфина, «был выше, чем предложение». Что характерно, дают в долг стране и ее жители – в собственности латвийских резидентов находилось сберегательных облигаций на 370 млн евро, что из расчета на примерно 7900 инвесторов, составляет 46 835 евро на 1 физическое лицо.

Разумеется, Латвия своевременно оплачивает предыдущие долги: так, в прошлом году были погашены еврооблигации 2015 года на сумму 1,11 млрд евро.

При этом, как утверждают в Минфине, «время эмиссии и высокий спрос инвесторов в сделках позволяет занимать на выгодных финансовых условиях».

Сколько взяли кредитов

По итогам, на 25 февраля 2026 года, общий правительственный долг составил 20,2 миллиарда евро, или 47% от ВВП. При этом, в Евросоюзе на начало сего года средние значения задолженности стран-участниц составляли более 80%, колеблясь от самых низких значений в Эстонии и Болгарии (менее четверти ВВП) до средневысоких в ФРГ (более 60%), и критически высоких в Италии, Франции, Греции (более 100%).

По прогнозу Минфина, 50-процентную планку от ВВП наш долг превысит уже в следующем году, после чего стабилизируется на отметке в 52-53%.

Способность Латвии занимать денег на внешних рынках обусловлена не только волей местного правительства и конъюнктурой рынка – но и указаниями из Брюсселя. Следуя общей денежно-кредитной политике, наша страна в феврале получила разрешение Совета ЕС занять до 2030 года еще 3,5 миллиарда евро. Данные средства адресно пойдут на развитие оборонного сектора в рамках европейского плана SAFE. Первый кредит будет уже в этом году – 524 миллиона евро.

«Нисходящие риски»

Но вернемся к ближайшим ожиданиям. «Перспективы роста Латвийской экономики по-прежнему характеризует высокая неопределенность, и нисходящие риски доминируют по сравнению с оптимистичным сценарием», – констатирует прогноз Минфина.

Геополитические конфликты, торговые войны, а также разрыв финансирования из фондов ЕС (в 2027 году завершится очередной 7-летний план), «могут негативно воздействовать на решения предприятий о проведении новых инвестиций».

Особенностями, ограничивающими перспективы Латвии являются «быстрый рост затрат на рабочую силу, а также дальнейшее укрепление курса евро». То есть, родная европейская валюта, коль она сильна – делает менее выгодным экспорт наших товаров и услуг в государства, не входящие в еврозону.

Экономисты – пессимисты

Между тем, при высчитывании пессимистического сценария – а происходило это еще до запредельного роста цен на энергоносители! – наши министерские умы исходили из того, что «прирост продовольственных цен останется устойчивым».

Однако уже сейчас понятно, что продуктовая инфляция также подбирается к топливной – тут играет и транспортная составляющая, и фактор минудобрений, и простой дефицит части товаров, ввозимых из региона Ближнего Востока и Средиземноморья. Ладно с фисташками, а вот весенние грунтовые томаты с Египта не приехали – в силу блэкаута в крупнейшем арабском государстве. И потому кушаем местные, тепличные, по 4-5 евро кг.

В целом, пессимистический сценарий предусматривает лишь 0,7% роста ВВП в 2026 году. При этом брутто-зарплата занятых в народном хозяйстве составит 1929 евро. В свою очередь, занятость снизится на 0,2%.

В макроэкономическом отношении кризисные явления увеличат правительственный дефицит до 3,3% от ВВП. Но дальнейшие прогнозы просто фантастические – вплоть до 6% в 2028 году. На сегодня, только Румыния имеет небывалый в ЕС дефицит – 7%, что более чем вдвое превышает 3-процентную норму.