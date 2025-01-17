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Новый скандал над Балтийским морем: самолет был засвечен радаром российской системы ПВО 2

В мире
Дата публикации: 17.01.2025
BB.LV
Новый скандал над Балтийским морем: самолет был засвечен радаром российской системы ПВО

Лекорню: Франция считает агрессивным наведение Россией ПВО на самолет-разведчик

Франция считает агрессивным и неприемлемым наведение Россией ПВО на французский самолет-разведчик, который находился в небе над Балтийским морем. Об этом министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню написал на своей странице в социальной сети X.

«В ночь со среды на четверг французский самолет морской разведки Atlantique 2 подвергся попытке устрашения со стороны России. Он осуществлял патрулирование в международном воздушном пространстве над Балтийским морем в рамках операции НАТО и был засвечен радаром наведения системы ПВО С-400», — написал он.

Министр уточнил, что французская армия будет продолжать защищать свободу судоходства в международных воздушных и морских пространствах.

#нато #война рф и украины #балтийское море
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Комментарии (2)

  • ТТ
    Тим Тим
    17-го января

    Обоср...ись вояки,а,что в Укрии орать будете,если войска введёте,как Макрон планирует. ⁷

    12
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    17-го января

    То есть самолёт разведчик может облучать радаром пространство вокруг. А пво не может. И с хрена ли? Задача пво и есть наблюдение за объектами в воздушном пространстве. Не понимаю паники.

    51
    1

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