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Слишком дорого: США уходят из ВОЗ 1

В мире
Дата публикации: 21.01.2025
BB.LV
Слишком дорого: США уходят из ВОЗ

Дональд Трамп, едва придя в Белый дом, остановил членство США в ВОЗ. По его оценкам, оно не отвечает интересам Америки.

Трамп начал второй срок с в подписания десятков указов, в числе которых - распоряжение о выходе из ВОЗ. По оценкам нового президента, эта организация требует от США "несправедливо обременительных выплат". "Мы платили ВОЗ 500 миллионов, когда я бы в Белом доме в первый раз, - напомнил Трамп. - И я решил тогда положить этому конец. Им очень хотелось вернуть нас, посмотрим, что будет дальше. Смотрите, как несправедливо: Китай платит ВОЗ 39 миллионов, а мы - 500 миллионов, при этом Китай - более крупная страна", - указал Трамп.

Членство в ВОЗ, остановленное Трампом в его первый срок, было возобновлено президентом Байденом. В перечне претензий Трампа к этой организации - "неграмотное" управление пандемией коронаврисуа и другими глобальными кризисами. Он также отмечает ее "неспособность продемонстрировать независимость от неуместного политического влияния стран-членов".

Анонсированный выход Америки из рядов ВОЗ состоится через 12 месяцев и коснется 18 процентов бюджета этой организации. Вашингтон не только остановит финансирование, но и отзовет свой персонал и подрядчиков, сотрудничающих с ВОЗ.

#дональд трамп #воз
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    21-го января

    Ни только ВОЗ, но и зеленый парижский договор разорван. В парижском договоре не участвуют ни Россия, ни Китай, ни другие большие экономики мира Это, что Латвия только за счет своих граждан будет спасать мир от всемирного потепления? Это только мы будем гробить свою технику биотопливом и устанавливать запреты на дрова, уголь, мазут и т.д.

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