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«‎Сирия наша!»: как восстанавливают нормальную жизнь и готовятся карать прежние власти 1

В мире
Дата публикации: 22.01.2025
BB.LV
Бывших военнослужащих армии Асада заставили пройти фильтрацию.

Бывших военнослужащих армии Асада заставили пройти фильтрацию.

Живущие в стране россиянки надеются на возвращение бизнеса при исламистах.

Аэропорт Дамаска возобновил работу. Первый международный коммерческий рейс авиакомпании Qatar Airways прибыл туда из Дохи. Несмотря на просьбы капитана занять свои места и пристегнуть ремни, пассажиры праздновали падение сирийской диктатуры прямо на борту: вставали с кресел, размахивали новым флагом с тремя красными звездами, танцевали и хором пели песни. Многие не могли вернуться, пока Башар Асад был у власти, и сейчас получили возможность встретиться с близкими впервые за более чем 12 лет кровопролитной войны.

Торжества продолжились в здании аэропорта — он был закрыт сразу после смены власти и не работал ровно месяц. И хотя при Асаде аэропорт функционировал, летали туда всего несколько авиакомпаний: многие международные перевозчики отменили рейсы сразу после начала войны в 2011 году. «Это невероятное чувство, моя душа была в Дамаске со дня освобождения, а я прилетел сюда первым коммерческим рейсом из Катара. Сирия наша!» — говорил журналистам один из вернувшихся сирийцев.

«Мы пели во время всего полета, праздновали, словно на свадьбе», — делился эмоциями другой пассажир, сирийский диссидент Бассем аль-Харири, который уволился из полиции Асада и уехал из страны в 2012 году.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), опубликованным 4 января 2025 года, после свержения режима Асада более 115 тысяч сирийцев вернулись на родину из таких стран, как Турция, Иордания и Ливан.

Массовое перемещение сирийцев происходит и внутри государства. Семьи оказались буквально разорваны войной, и теперь многим приходится снова перестраивать свою жизнь.

«У нас вся страна сейчас на чемоданах сидит. Все куда-то едут или думают, куда им деваться. Нет жилья — всё, что было захвачено режимом во время последней их военной кампании, разрушено», — рассказывает Наталья. Она переехала в Сирию в 2015 году и с тех пор работает врачом в северо-западной провинции Идлиб, где с 2017 года правила оппозиция. Ситуацию в Сирии она описывает фразой «радость со слезами на глазах».

«Мы сегодня сидели, плакали у меня в больнице, потому что моей помощнице надо переезжать, а она не хочет оставлять работу, — продолжает Наталья. — Но на два дома жить невозможно: один в Дамаске, другой здесь, в Идлибе, между ними более 300 километров. Здесь у нее работа какая-никакая, $250 в месяц — на это, в принципе, можно жить. В общем, радостно это всё, но в то же время очень грустно и сложно».

Власть в Сирии 8 декабря перешла к вооруженной оппозиции под эгидой двух основных группировок: «Хайат Тахрир аш-Шам» и протурецкой Сирийской национальной армии. Последняя, правда, ограничилась северными территориями, где сосредоточилась на борьбе с курдскими формированиями. Столкновения продолжаются до сих пор.

Оппозиция провозгласила «Сирию для всех сирийцев» и пообещала соблюдать права женщин и меньшинств, а также не подвергать репрессиям сотрудников государственных информагентств, занимавшихся асадовской пропагандой. Правда, потом их пообещали всё же судить, но пока неизвестно, каким будет этот суд.

ля многих смена власти в Сирии стала возможностью начать новую жизнь. Уроженка Курска Оливия и ее муж Башар были в числе первых вернувшихся в страну — сразу после смены власти они приехали в Латакию из Турции. «Мы взяли, что у нас было, по коробкам и пакетам, и поехали», — говорит в интервью The Insider Оливия.

Ранее девушка никогда не была в Сирии. За Башара она вышла замуж в августе — до этого момента несколько лет пара общалась только по интернету: «Я всегда спрашивала мужа, что мешает поехать на родину и жить там? Он говорил, что если поедет туда, то его заберет асадовская армия, а воевать против своего народа он не хочет».

Сейчас пара готовится открыть мини-бургерную в Латакии — это, в том числе, создаст рабочие места для жителей региона. Процесс, по словам предпринимательницы, омрачает реакция россиян, живущих в Сирии и поддерживающих Асада. Политическое разделение общества в стране оказалось очень заметно и в российской диаспоре.

«Я хотела познакомиться с девчонками, которые тоже замужем за сирийцами, но оказалось очень тяжело найти общий язык, потому что многие — сторонницы Асада, а я наоборот. Я просидела в их группе три дня, меня буллили очень сильно. Говорили, что мы печем свои булки, которые никому не нужны, что нас выгнали из Турции, хотя это неправда. Очень большой негатив был», — рассказывает Оливия. До падения режима Асада пара действительно жила и работали в Турции, но власти страны не выгоняли их. Решение вернуться в Сирию было добровольным, Башар давно хотел этого, подчеркивает Оливия: «У родителей мужа там дом, фактически мы вернулись домой».

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Комментарии (1)

  • ТТ
    Тим Тим
    22-го января

    Исламисты и демократия,это просто смешно,может твой муж и сможет открыть бургерную,а через кокое то время Вы мадам будете выходить на улицу только в сопровождении мужчины и не хеджабе,а паранже,как у талибов в авганистане,а,что не нравится-шариатский суд.

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