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В Литве считают, что Запад сам побуждает РФ к диверсиям в Балтийском море 1

В мире
Дата публикации: 28.01.2025
LETA
В Литве считают, что Запад сам побуждает РФ к диверсиям в Балтийском море
ФОТО: dreamstime

Глава литовского Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис считает, что реакция на инциденты, связанные с повреждением кабелей в Балтийском море, могут побудить Россию к совершению преднамеренных диверсий в этом районе.

"Не следует исключать, что у России, возможно, и не было такого намерения (сознательно устраивать диверсии в Балтийском море - BNS), но, видя нашу реакцию, как это влияет на весь западный мир, я бы не исключил, что определенные службы и Кремль могут этим пользоваться и делать это специально, показывая - вы выходите из БРЭЛЛ (единая энергетическая система с Россией и Беларусью), но мы оборвем вам кабели, и что вы тогда будете делать?" - сказал Яунишкис в интервью радиостанции "Ziniu radijas", имея в виду предстоящее в феврале отключение электросетей стран Балтии от России и их подключение к Западной Европе.

Так он отреагировал на последний инцидент, когда в воскресенье утром был поврежден кабель передачи данных Латвийского государственного центра радио и телевидения между Швецией и Латвией. Этому не помешало и начало патрулирования НАТО в Балтийском море.

"Мы должны реагировать, мы должны принять определенные меры", - сказал Яунишкис.

По его словам, самая большая проблема заключается в том, что у Литвы нет законов, которые позволяли бы ей заставить эти суда войти в ее экономическую зону, где их "опросили бы и провели надлежащее расследование, поскольку по действующим законам они не обязаны отчитываться, не обязаны сотрудничать".

За последние месяцы в Балтийском море произошло несколько обрывов подводных телекоммуникационных и электрических кабелей. По мнению экспертов и политиков, это может быть частью организованной Россией гибридной войны.

#балтийское море #диверсия
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • MI
    Marija Ivanova
    28-го января

    после того как русским поток возорвали, читать эти слепые истерики просто смешно. Там уже давно на эти пакости рукой махнули и решают действительно важные вопросы в отличии от наших клоунов.

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