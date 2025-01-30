Спикер литовского Сейма Саулюс Сквернялис надеется, что Пекин сделает первый шаг к восстановлению двусторонних дипломатических отношений.

«Мы должны вести себя как все европейское сообщество. У нас должен быть такой же уровень дипломатического представительства, как у Польши, Германии, Финляндии, Швеции, Эстонии и Латвии», — сказал лидер парламента журналистам в четверг.

«Если со стороны Китая будет такая добрая воля и он сделает этот шаг первым», — отметил Сквернялис.

По его словам, тайваньское представительство является одним из «раздражителей или препятствий» на пути к достижению этой цели.

«(...) но эти вопросы должны решаться и, я считаю, что решаются дипломатическим путем, а не в публичных выступлениях или публичных дискуссиях», — добавил спикер Сейма.

На прошлой неделе советник китайской миссии в Евросоюзе Фан Мэй опубликовала комментарий о перспективах отношений Вильнюса и Пекина.

По ее словам, «дверь для диалога всегда открыта», и Китай готов укреплять связь с Литвой и искать пути преодоления сложившейся ситуации при условии соблюдения принципа «единого Китая».

Новое правительство Литвы заявило о намерении восстановить дипломатическое представительство с Пекином, но подчеркнуло, что не пойдет на политические уступки.

Отношения между Литвой и Китаем ухудшились после открытия тайваньской миссии в Вильнюсе в 2021 году. С тех пор Пекин понизил дипломатическое представительство в стране и, по словам литовских должностных лиц, стал вводить торговые ограничения.