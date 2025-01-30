Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вильнюс решил помириться с Пекином, но ждет от него первого шага 1 1725

В мире
Дата публикации: 30.01.2025
LETA
Изображение к статье: Вильнюс решил помириться с Пекином, но ждет от него первого шага
ФОТО: depositphotos

Спикер литовского Сейма Саулюс Сквернялис надеется, что Пекин сделает первый шаг к восстановлению двусторонних дипломатических отношений.

«Мы должны вести себя как все европейское сообщество. У нас должен быть такой же уровень дипломатического представительства, как у Польши, Германии, Финляндии, Швеции, Эстонии и Латвии», — сказал лидер парламента журналистам в четверг.

«Если со стороны Китая будет такая добрая воля и он сделает этот шаг первым», — отметил Сквернялис.

По его словам, тайваньское представительство является одним из «раздражителей или препятствий» на пути к достижению этой цели.

«(...) но эти вопросы должны решаться и, я считаю, что решаются дипломатическим путем, а не в публичных выступлениях или публичных дискуссиях», — добавил спикер Сейма.

На прошлой неделе советник китайской миссии в Евросоюзе Фан Мэй опубликовала комментарий о перспективах отношений Вильнюса и Пекина.

По ее словам, «дверь для диалога всегда открыта», и Китай готов укреплять связь с Литвой и искать пути преодоления сложившейся ситуации при условии соблюдения принципа «единого Китая».

Новое правительство Литвы заявило о намерении восстановить дипломатическое представительство с Пекином, но подчеркнуло, что не пойдет на политические уступки.

Отношения между Литвой и Китаем ухудшились после открытия тайваньской миссии в Вильнюсе в 2021 году. С тех пор Пекин понизил дипломатическое представительство в стране и, по словам литовских должностных лиц, стал вводить торговые ограничения.

×
Читайте нас также:
#Литва #Китай
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
2
0
0
7
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео