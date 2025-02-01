«Украине нужно что-то менять, русские нападают, но мне не очень нравится...» - Слайдиньш о смене руководства в ВСУ 4 3021

В мире
Дата публикации: 01.02.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Украине нужно что-то менять, русские нападают, но мне не очень нравится...» - Слайдиньш о смене руководства в ВСУ

В украинской армии были рокировки. Как сообщил в эфире TV24 майор НВС, офицер штаба земессардзе Янис Слайдиньш, главнокомандующий украинской армией Александр Сырский сменил командиров. В связи с этим руководство оперативно-стратегической группой ВСУ «Хортица» теперь поручено Михаилу Драпатому.

«Очевидно, что Украине нужно что-то менять в ситуации там, где русские нападают. Но что мне не очень нравится... Конечно, мне отсюда сложно сказать, почему принято такое решение, но генерал Драпатый также продолжит исполнять свои обязанности командующего Сухопутными войсками Украины», — прокомментировал кадровые перестановки в украинской армии, проведенных Сырским в конце января этого года Слайдиньш.

У латвийского военного сразу возникает вопрос, как смена командиров может повлиять на ход боевых действий на Украине?

«По-моему, это как с играющим тренером! Ему приходится сосредоточиться на забивании голов или тренировать и смотреть, как все играют. Он не может полностью посвятить себя ни одной из этих задач — ни забить гол, ни… Таких случаев в истории немало. Если говорить о Латвии, то в 1917 году во время Рождественских боев генерал Аугустс Мисиньш был командующим сводной стрелковой бригады, одновременно исполняя обязанности командира бригады. Это можно сделать, но тогда понадобится сильный штаб, хорошая связь, чтобы вы могли эффективно руководить как подразделением, так и всем остальным, что у вас есть», — сказал Слайдиньш.

Майор Слайдиньш добавил, что в случае с Украиной сухопутные войска не ограничиваются территорией Донбасса.

«Они повсюду. Удачи им! А у генерала [Драпатого] есть боевой опыт, начавшийся в 2014 году. Именно он в то время действовал в Мариуполе.

«Он вывел свои войска из Мариуполя на реорганизацию», — завершил свой комментарий Слайдиньш, с гордостью продемонстрировав видеокадры, на которых боевая машина Драпатого, тогда еще майора, прорывается через баррикаду пророссийских сил. Он добавил, что зоной ответственности оперативно-стратегической группы ВСУ «Хортица» в настоящее время является Донбасский фронт, где «сейчас россияне оказывают наибольшее давление».

#война РФ и Украины #мнения
