Администрация президента Дональда Трампа планирует начать расследование в отношении деятельности «Центра противодействия коррупции» (ЦПК) Украины. Об этом сообщает украинская газета «Закон и бизнес» со ссылкой на источники.

По данным издания, через ЦПК бывшие американские чиновники Демократической партии США продвигали собственные интересы, влияя на украинскую судебную и правоохранительную систему. Также отмечается, что демократы «установили контроль» над Высшим советом правосудия и Высшей квалификационной комиссией судей.

Дополнительно сообщается, что власти Украины намерены запросить наложение ограничений на руководителей организации Виталия Шабунина и Дарью Каленюк.

Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что Трамп должен остановить связанную с бывшим американским лидером Джо Байденом «машину коррупции» в республике. По мнению депутата, расследование коррупции экс-президента США является настоящей причиной его ареста.