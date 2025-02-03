Трамп призвал расследовать коррупцию на Украине 1 1000

В мире
Дата публикации: 03.02.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трамп призвал расследовать коррупцию на Украине
ФОТО: Global Look Press

Администрация Трампа захотела расследовать деятельность ЦПК Украины.

Администрация президента Дональда Трампа планирует начать расследование в отношении деятельности «Центра противодействия коррупции» (ЦПК) Украины. Об этом сообщает украинская газета «Закон и бизнес» со ссылкой на источники.

По данным издания, через ЦПК бывшие американские чиновники Демократической партии США продвигали собственные интересы, влияя на украинскую судебную и правоохранительную систему. Также отмечается, что демократы «установили контроль» над Высшим советом правосудия и Высшей квалификационной комиссией судей.

Дополнительно сообщается, что власти Украины намерены запросить наложение ограничений на руководителей организации Виталия Шабунина и Дарью Каленюк.

Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что Трамп должен остановить связанную с бывшим американским лидером Джо Байденом «машину коррупции» в республике. По мнению депутата, расследование коррупции экс-президента США является настоящей причиной его ареста.

