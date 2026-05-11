В США раскрыли масштабную схему продажи поддельных произведений искусства. Семья выходцев из Польши обвиняется в том, что на протяжении нескольких лет выдавала фальшивки за работы известных художников — среди них Энди Уорхол, Бэнкси и Пабло Пикассо. По версии следствия, на продаже подделок злоумышленники заработали не менее двух миллионов долларов.

Как сообщают американские СМИ, фигурантами дела стали отец и дочь, проживавшие в США. Они продавали картины через аукционы и частных посредников, убеждая покупателей в подлинности работ. Для этого использовались поддельные сертификаты, фиктивные документы о происхождении полотен и вымышленные истории владения произведениями искусства.

Следствие считает, что мошенническая схема действовала в течение нескольких лет. За это время фальшивые картины попадали как к частным коллекционерам, так и к арт-дилерам. Некоторые работы продавались за сотни тысяч долларов. Расследованием занимались федеральные органы США, а дело рассматривается в Восточном округе Нью-Йорка.

Во время судебного заседания обвиняемые признали свою вину и принесли извинения пострадавшим. Теперь им грозят тюремные сроки, крупные компенсации покупателям и возможная депортация из страны после отбытия наказания.

Эксперты отмечают, что рынок искусства остается одной из самых уязвимых сфер для мошенничества. Высокая стоимость работ, сложность проверки происхождения и желание коллекционеров приобрести «редкий шедевр» нередко создают благоприятную почву для аферистов. Особенно это касается произведений авторов, чьи работы стоят десятки миллионов долларов и регулярно становятся объектом спекуляций.

По мнению редакции, история с поддельными картинами вновь показывает, насколько непрозрачным может быть мировой арт-рынок. Даже громкие имена и внушительные суммы не гарантируют подлинность произведения, если покупатели и посредники пренебрегают тщательной экспертизой.