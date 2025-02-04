Еврокомиссия и Молдова согласовали стратегию энергетической устойчивости и независимости. Она предполагает предоставление Кишиневу 250 млн евро в 2025 году и 60 млн евро - для жителей Приднестровья.

Европейская комиссия и власти в Кишиневе согласовали комплексную стратегию в области энергетической независимости и устойчивости Молдовы. Программа рассчитана на два года и преследует двойную цель - освободить Молдову от ненадежных поставок российских энергоносителей, а также полностью интегрировать ее в энергетический рынок ЕС, заявила Еврокомиссия во вторник, 4 февраля.

Кишинев получит 250 млн евро в 2025 году

В рамках этой договоренности Молдова получит 250 млн евро в текущем году, из них 100 млн - к середине апреля. В дополнение к этой сумме Брюссель предоставит 60 млн евро для поддержки жителей Приднестровья "при соблюдении определенных условий" - принятия необходимых мер в области прав человека.

Как отмечается в заявлении, в краткосрочной перспективе пакет поддержит молдавских потребителей электроэнергии, страдающих от резкого роста цен, и позволит компенсировать избыточные расходы на электричество для всех домохозяйств в ежемесячном объеме до 100 кВт/ч до 31 декабря 2025 года. Кроме того, будет компенсирован весь объем дополнительных расходов на электроэнергию для социальных учреждений, включая детские сады, школы и больницы.

В долгосрочной перспективе помощь ЕС позволит Молдове повысить энергетическую безопасность посредством инвестиций и реформ, направленных на переход на возобновляемые источники энергии, а также обеспечить полный отказ от закупки российских энергоносителей.

Три этапа стратегии

В качестве первого шага Молдове уже была предоставлена экстренная помощь в размере 30 млн евро в конце января, она предназначена главным образом для жителей Приднестровья. Второй шаг направлен на финансовую поддержку молдавских потребителей, столкнувшихся с резким ростом цен на электроэнергию, и предполагает передачу 100 млн евро до середины апреля.

На третьем этапе Еврокомиссия и международные партнеры будут финансировать меры и инвестиции в энергетическую устойчивость и независимость Молдовы, эти действия предполагается реализовать до конца 2026 года, отмечается далее.