Войска Северной Кореи не участвуют в боевых действиях в Курской области РФ с середины января. Это подтвердила Национальная разведывательная служба Южной Кореи, передает агентство Yonhap.

Как пишет УНИАН, южнокорейская разведка подтвердила сообщение The New York Times о том, что северокорейские солдаты отведены с линии фронта в середине января из-за значительных потерь.

"С середины января не было никаких признаков того, что северокорейские войска, развернутые в российской Курской области, участвуют в боевых действиях", - заявили разведчики.