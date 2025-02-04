Южная Корея подтвердила, что солдат КНДР больше нет на фронте в Курской области РФ 1 827

В мире
Дата публикации: 04.02.2025
BB.LV
Изображение к статье: Южная Корея подтвердила, что солдат КНДР больше нет на фронте в Курской области РФ
ФОТО: dreamstime

Войска Северной Кореи не участвуют в боевых действиях в Курской области РФ с середины января. Это подтвердила Национальная разведывательная служба Южной Кореи, передает агентство Yonhap.

Как пишет УНИАН, южнокорейская разведка подтвердила сообщение The New York Times о том, что северокорейские солдаты отведены с линии фронта в середине января из-за значительных потерь.

"С середины января не было никаких признаков того, что северокорейские войска, развернутые в российской Курской области, участвуют в боевых действиях", - заявили разведчики.

#война РФ и Украины #КНДР
Григорий Антонов
