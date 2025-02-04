Российские военные в Украине все чаще казнят пленных солдат ВСУ, сообщили наблюдатели ООН. По их данным, такие расправы частично поощряются официальными лицами РФ.

На войне в Украине резко выросло число расправ со стороны российских военных над пленными солдатами ВСУ. Такие казни частично поощряются официальными лицами РФ, говорится в новом отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, опубликованном в понедельник, 3 февраля.

За полгода казнены не менее 79 солдат ВСУ

По данным наблюдателей ООН, с конца августа 2024 года зафиксировано 79 случаев таких внесудебных казней в 24 отдельных инцидентах. Один раз установлено убийство раненого российского военного со стороны ВСУ.

"Много украинских военнопленных было расстреляно на месте после сдачи в плен или во время нахождения под контролем российских вооруженных сил. Свидетельские показания также описывали убийства безоружных и раненых украинских военнослужащих", - сообщили в миссии ООН. Там отметили, что казни происходили в тех районах Восточной Украины, где сейчас наступают ВС РФ.

В России слышны призывы к казням

"Эти инциденты не возникли из ниоткуда. Официальные лица в РФ открыто призывали к жестокому обращению и даже казням пленных украинских военнослужащих, - подчеркнула глава миссии Даниэль Белль. - В сочетании с законами, которые дают широкие основания для освобождения от ответственности, такие заявления могут поощрять противоправное поведение или подстрекать к нему".

В 2024 году миссия ООН зафиксировала как минимум три подобных призыва со стороны официальных лиц РФ, а также "многочисленные публикации в соцсетях от вооруженных группировок, связанных с российскими силами, которые, по-видимому, отдавали приказы о казнях или выражали одобрение таких действий".

В ООН напоминают, что приказы и призывы "не давать пощады" или "не оставлять никого в живых" - нарушение международного гуманитарного права и военное преступление.

"Военные командиры и политические руководители обязаны отдавать четкие и недвусмысленные приказы обеспечивать защиту и гуманное обращение со всеми пленными военнослужащими и лицами, прекратившими участие в боевых действиях", - резюмировала Белль.