Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Шольц обвинил Трампа в эгоизме за требование сырья Украины 1 984

В мире
Дата публикации: 04.02.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Шольц обвинил Трампа в эгоизме за требование сырья Украины
ФОТО: dreamstime

Олаф Шольц назвал эгоистичным требование Дональда Трампа к Украине поставить в США редкоземельные металлы в обмен на помощь. Канцлер Германии уверен, что Киеву самому понадобятся ресурсы для будущего восстановления, пишет DW.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) раскритиковал требование Дональда Трампа к Украине поставить в США редкоземельные металлы в обмен на финансовую помощь. С такими словами немецкий политик выступил вечером в понедельник, 3 февраля, после неформального оборонного саммита ЕС в Брюсселе.

Шольц: Ресурсы Украины нужны самой стране

"Эти ресурсы страны нам следовало бы использовать для финансирования всего того, что понадобится после войны", - приводит слова Шольца агентство Reuters. По его словам, "было бы очень эгоистично и эгоцентрично" использовать полученные деньги сейчас для финансирования поддержки обороны.

Шольц подчеркнул, что в будущем Украине понадобится сильная армия, а также финансирование восстановления страны. "Это большие задачи, если учесть огромные разрушения, которые происходят в Украине. И именно поэтому я думаю, что было бы лучше, если бы ресурсы Украины были использованы для хорошего будущего", - добавил канцлер Германии.

Трамп: Редкоземельные металлы в обмен на помощь

Ранее в тот же день Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять в США редкоземельные металлы. "Мы хотим заключить сделку с Украиной, в рамках которой они будут обеспечивать то, что мы им даем, своими редкоземельными металлами и другими вещами", - сказал он.

На уточняющий вопрос, хочет ли Трамп, чтобы Киев поставлял ресурсы Вашингтону, президент США ответил утвердительно, отметив, что "хочет иметь гарантии" поставок редкоземельных металлов, и указав, что Украина уже готова к этому. По словам главы Белого дома, он хочет, чтобы Киев "компенсировал" Вашингтону "почти 300 млрд долларов" оказанной поддержки.

О редкоземельных металлах говорил Зеленский

Доступ стран Запада к редкоземельным металлам Украины - один из пунктов "плана победы" Владимира Зеленского. Он обещал поддерживающим Киев государствам "обеспечить прибыль на инвестиции" и упомянул природные ресурсы Украины, в том числе "критически важные металлы ценой в триллионы долларов". Среди них уран, титан, литий, графит. Зеленский представил этот план Трампу еще в сентябре 2024 года на встрече в Нью-Йорке.

×
Читайте нас также:
#война РФ и Украины
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
11
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео