Олаф Шольц назвал эгоистичным требование Дональда Трампа к Украине поставить в США редкоземельные металлы в обмен на помощь. Канцлер Германии уверен, что Киеву самому понадобятся ресурсы для будущего восстановления, пишет DW .

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) раскритиковал требование Дональда Трампа к Украине поставить в США редкоземельные металлы в обмен на финансовую помощь. С такими словами немецкий политик выступил вечером в понедельник, 3 февраля, после неформального оборонного саммита ЕС в Брюсселе.

Шольц: Ресурсы Украины нужны самой стране

"Эти ресурсы страны нам следовало бы использовать для финансирования всего того, что понадобится после войны", - приводит слова Шольца агентство Reuters. По его словам, "было бы очень эгоистично и эгоцентрично" использовать полученные деньги сейчас для финансирования поддержки обороны.

Шольц подчеркнул, что в будущем Украине понадобится сильная армия, а также финансирование восстановления страны. "Это большие задачи, если учесть огромные разрушения, которые происходят в Украине. И именно поэтому я думаю, что было бы лучше, если бы ресурсы Украины были использованы для хорошего будущего", - добавил канцлер Германии.

Трамп: Редкоземельные металлы в обмен на помощь

Ранее в тот же день Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять в США редкоземельные металлы. "Мы хотим заключить сделку с Украиной, в рамках которой они будут обеспечивать то, что мы им даем, своими редкоземельными металлами и другими вещами", - сказал он.

На уточняющий вопрос, хочет ли Трамп, чтобы Киев поставлял ресурсы Вашингтону, президент США ответил утвердительно, отметив, что "хочет иметь гарантии" поставок редкоземельных металлов, и указав, что Украина уже готова к этому. По словам главы Белого дома, он хочет, чтобы Киев "компенсировал" Вашингтону "почти 300 млрд долларов" оказанной поддержки.

О редкоземельных металлах говорил Зеленский

Доступ стран Запада к редкоземельным металлам Украины - один из пунктов "плана победы" Владимира Зеленского. Он обещал поддерживающим Киев государствам "обеспечить прибыль на инвестиции" и упомянул природные ресурсы Украины, в том числе "критически важные металлы ценой в триллионы долларов". Среди них уран, титан, литий, графит. Зеленский представил этот план Трампу еще в сентябре 2024 года на встрече в Нью-Йорке.