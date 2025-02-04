Президент Владимир Зеленский заявил, что исключение Украины из переговоров между США и Россией о войне будет "очень опасным", комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что его администрация уже провела "очень серьезные" переговоры с Россией о прекращении войны.

"У них могут быть свои отношения, но говорить об Украине без нас - это опасно для всех", - сказал Зеленский в интервью The Associated Press.

По его словам, его команда поддерживает контакт с администрацией Трампа, но эти обсуждения находятся на "общем уровне", и он считает, что в ближайшее время состоятся личные встречи для выработки более детальных договоренностей.

"Нам нужно больше работать над этим", - сказал он, добавив, что в первые недели после инаугурации Трамп, по понятным причинам, был сосредоточен на внутренних проблемах.

Зеленский также отметил, что Россия не хочет участвовать в переговорах о прекращении огня или обсуждать какие-либо уступки. В то же время он уверен, что Дональд Трамп может заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров, пригрозив санкциями против российской энергетической и банковской системы, а также продолжая поддерживать украинских военных.

"Я думаю, что это самые близкие и важные шаги", - сказал он. Ранее Дональд Трамп заявил, что проводит "очень серьезное" обсуждение с Россией о завершении войны в Украине.

"Я готов сделать все, что в моих силах, чтобы остановить эту войну. Мы уже проводим серьезные переговоры. Они запланированы и продолжаются. Мы ведем очень важные обсуждения, направленные на то, чтобы положить конец этой войне, достигнув договоренности с Россией", - сказал он.

В то же время спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог отмечал. что у США есть "хороший, надежный план, чтобы продвинуться вперед". Он также повторил, что рассчитывает на достижение прогресса по Украине в ближайшие 100 дней.

Между тем, Украина продолжает сообщать о многочисленных жертвах в результате массированных воздушных налетов РФ.

"Мы работаем для того, чтобы привлечь больше ресурсов партнеров для усиления украинского воздушного щита. Защита от обстрелов - абсолютный приоритет. Многое еще предстоит сделать, но каждый наш партнер в мире, который этому помогает, является спасителем жизни", - отметил он.