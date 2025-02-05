«Потери велики, и мы наблюдаем медленное отступление» - Раев о текущей ситуации на фронте

В мире
Дата публикации: 05.02.2025
BB.LV
В программе телеканала TV24 «О войне на Украине с Игорем Раевым» депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел, полковник запаса Национальных вооруженных сил Игорь Раев высказал свою оценку ситуации на фронте и будущих вызовов Украины. Он отметил, что сейчас самой большой угрозой для Украины является нехватка личного состава в армии.

По мнению Раева, нехватка солдат является главной причиной, по которой украинцам приходится отступать со своих позиций.

«Потери большие, и мы наблюдаем медленное отступление. Главная причина этого в том, что у украинцев просто нет солдат, чтобы удерживать свои позиции», — сказал Раев.

Он напомнил, что аналогичная проблема наблюдалась и в российской армии в начале войны, когда россияне стремительно продвигались, но не могли контролировать дороги и базы снабжения. В настоящее время эта проблема стала актуальной и для украинских силовиков.

Раев подчеркивает, что Украине необходимо серьезно рассмотреть вопрос о расширении мобилизации:

«Еще год назад мы говорили о том, что Украине нужна большая мобилизация. К сожалению, этого пока не произошло в достаточной степени. В настоящее время потери Украины больше, чем изначально планировалось, а нынешнего количества мобилизованных недостаточно».

По его мнению, рано или поздно придется принять непопулярное, но необходимое решение о снижении призывного возраста. Говоря о международной поддержке, Раев подчеркнул необходимость тесного общения с руководством США: «Украинское руководство должно очень активно работать с американцами, чтобы не было никакой двусмысленности относительно того, что и когда США готовы предоставить». Следующие 90 дней будут очень трудными».

Несмотря на сложность ситуации, Раев подчеркивает, что у Украины есть возможность укрепить свою оборону при условии принятия смелых решений о мобилизации и обеспечения непрерывности международной поддержки.

#война РФ и Украины #мнения
