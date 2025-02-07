Усиление ограничений на пересечение межконтинентальных границ с Европой и Аравийским полуостровом за последний год привело к резкому сокращению нелегальной миграции африканцев за пределы континента. 146 тысяч перехваченных нелегальных африканских мигрантов, добравшихся до Европы и стран Персидского залива в 2024 году, — это всего 52% от 282 тысяч случаев, зафиксированных в 2023 году.

Резкое сокращение нелегальной миграции африканцев в Европу отражает активизацию финансируемых ЕС усилий по пресечению миграции в Северной Африке (Ливия, Тунис, Марокко и Египет) и Западной Африке (Сенегал и Мавритания). Власти Марокко, например, сообщают, что предотвратили за 2024 год более 45 тысяч пересечений границы с Европой, арестовали 177 занимавшихся торговлей мигрантами группировок, а также спасли более 10,8 тысяч человек в море.

54-процентное снижение нелегальной миграции до 44 тысяч человек в Йемен (как основной пункт въезда в страны Персидского залива) является результатом сочетания факторов, включая продолжающийся вооружённый конфликт в этой стране и пропагандистскую кампанию против нелегальной миграции через Баб-аль-Мандабский пролив, проведённую правительством Джибути в ответ на участившиеся случаи смерти мигрантов.

Число погибших при попытке незаконной миграции жителей Африки сократилось за год на 15% и оценивается в 4 465 человек, 75% из них утонули при попытке переплыть в Европу по Средиземному морю и Атлантическом океану.

По оценкам ООН, за последние 10 лет число африканских мигрантов за исключением беженцев и лиц, ищущих убежища, проживающих в другой африканской стране, увеличилось на 25% — с 12 млн в 2015 году до 15 млн в 2024 году. Этот показатель наверняка занижен, так как большая часть внутренней миграции в Африке в той или иной форме является трудовой миграцией. Её составляют как сезонные трудовые перемещения, так и постоянные переселения в поисках средств к существованию, как правило, в городские экономические центры более развитых стран Африки.

По данным опросов «Афробарометра», сейчас почти 50% африканцев рассматривает возможность эмигрировать, что значительно больше, чем в 2016-2018 годах. Учитывая прогнозируемый рост населения Африки на 70% к 2050 году до 2,4 миллиардов человек, можно ожидать, что миграционное давление на Европу и страны Аравийского полуострова продолжится.