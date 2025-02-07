Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Банька по-чёрному: половина жителей Африки готова бежать в ЕС 1 1115

В мире
Дата публикации: 07.02.2025
BB.LV
Изображение к статье: Зачем что-то делать у себя на родине, когда все можно получить на халяву.

Зачем что-то делать у себя на родине, когда все можно получить на халяву.

В течение года гибнет около 4,5 тысяч несостоявшихся европейцев.

Усиление ограничений на пересечение межконтинентальных границ с Европой и Аравийским полуостровом за последний год привело к резкому сокращению нелегальной миграции африканцев за пределы континента. 146 тысяч перехваченных нелегальных африканских мигрантов, добравшихся до Европы и стран Персидского залива в 2024 году, — это всего 52% от 282 тысяч случаев, зафиксированных в 2023 году.

Резкое сокращение нелегальной миграции африканцев в Европу отражает активизацию финансируемых ЕС усилий по пресечению миграции в Северной Африке (Ливия, Тунис, Марокко и Египет) и Западной Африке (Сенегал и Мавритания). Власти Марокко, например, сообщают, что предотвратили за 2024 год более 45 тысяч пересечений границы с Европой, арестовали 177 занимавшихся торговлей мигрантами группировок, а также спасли более 10,8 тысяч человек в море.

8a1b67db-982d-4112-a66c-3d04502bedda.jpg

54-процентное снижение нелегальной миграции до 44 тысяч человек в Йемен (как основной пункт въезда в страны Персидского залива) является результатом сочетания факторов, включая продолжающийся вооружённый конфликт в этой стране и пропагандистскую кампанию против нелегальной миграции через Баб-аль-Мандабский пролив, проведённую правительством Джибути в ответ на участившиеся случаи смерти мигрантов.

Число погибших при попытке незаконной миграции жителей Африки сократилось за год на 15% и оценивается в 4 465 человек, 75% из них утонули при попытке переплыть в Европу по Средиземному морю и Атлантическом океану.

По оценкам ООН, за последние 10 лет число африканских мигрантов за исключением беженцев и лиц, ищущих убежища, проживающих в другой африканской стране, увеличилось на 25% — с 12 млн в 2015 году до 15 млн в 2024 году. Этот показатель наверняка занижен, так как большая часть внутренней миграции в Африке в той или иной форме является трудовой миграцией. Её составляют как сезонные трудовые перемещения, так и постоянные переселения в поисках средств к существованию, как правило, в городские экономические центры более развитых стран Африки.

По данным опросов «Афробарометра», сейчас почти 50% африканцев рассматривает возможность эмигрировать, что значительно больше, чем в 2016-2018 годах. Учитывая прогнозируемый рост населения Африки на 70% к 2050 году до 2,4 миллиардов человек, можно ожидать, что миграционное давление на Европу и страны Аравийского полуострова продолжится.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео