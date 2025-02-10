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В ЕС обсуждают, как захватить танкеры России (дополнено - реакция РФ) 1

В мире
Дата публикации: 10.02.2025
BB.LV
В ЕС обсуждают, как захватить танкеры России (дополнено - реакция РФ)
ФОТО: Global Look Press

Politico: В ЕС разрабатывают юридические меры для захвата связанных с РФ судов.

Страны Евросоюза (ЕС), имеющие выход к Балтийскому морю, начали разрабатывать юридические меры, которые позволят им проводить массовые задержания судов, входящих в состав теневого флота России. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

Обсуждаемые предложения делятся на три группы:

  1. Захватывать суда под предлогом предотвращения ущерба окружающей среде, например, в результате разлива нефти.

  2. Использовать законы о пиратстве для захвата судов, угрожающих критически важной подводной инфраструктуре (речь идет о пока неподтвержденных обвинениях в адрес кораблей «теневого флота» в повреждении подводных кабелей).

  3. Если европейские страны не найдут в международном праве оснований для захвата судов, то также обсуждается возможность совместного введения новых национальных законов отдельными государствами, чтобы облегчить захват.

ДОПОЛНЕНО: Реакция России

В Госдуме РФ угрожают Евросоюзу в ответ на планы захвата российских танкеров.

«Любое нападение на наших перевозчиков в Балтийском море стоит расценивать как атаку на территорию РФ», – заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

Он заявляет, что даже совместный морской флот Эстонии, Латвии и Литвы не сможет соперничать с российским.

«Это не более чем клоунада. Эстония, Латвия и Литва, вместе взятые, обладают настолько «мощными» военными флотами, что достаточно будет двух крупнокалиберных пулемётов, установленных на борту любого танкера, чтобы отправить на дно весь этот морской патруль», – заявил Журавлёв.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    10-го февраля

    Они, что на водных велосипедах захватывать танкеры собираются?

    17
    0

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