В ЕС обсуждают, как захватить танкеры России (дополнено - реакция РФ)

Politico: В ЕС разрабатывают юридические меры для захвата связанных с РФ судов.

Страны Евросоюза (ЕС), имеющие выход к Балтийскому морю, начали разрабатывать юридические меры, которые позволят им проводить массовые задержания судов, входящих в состав теневого флота России. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

Обсуждаемые предложения делятся на три группы:

Захватывать суда под предлогом предотвращения ущерба окружающей среде, например, в результате разлива нефти. Использовать законы о пиратстве для захвата судов, угрожающих критически важной подводной инфраструктуре (речь идет о пока неподтвержденных обвинениях в адрес кораблей «теневого флота» в повреждении подводных кабелей). Если европейские страны не найдут в международном праве оснований для захвата судов, то также обсуждается возможность совместного введения новых национальных законов отдельными государствами, чтобы облегчить захват.

ДОПОЛНЕНО: Реакция России

В Госдуме РФ угрожают Евросоюзу в ответ на планы захвата российских танкеров.

«Любое нападение на наших перевозчиков в Балтийском море стоит расценивать как атаку на территорию РФ», – заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

Он заявляет, что даже совместный морской флот Эстонии, Латвии и Литвы не сможет соперничать с российским.

«Это не более чем клоунада. Эстония, Латвия и Литва, вместе взятые, обладают настолько «мощными» военными флотами, что достаточно будет двух крупнокалиберных пулемётов, установленных на борту любого танкера, чтобы отправить на дно весь этот морской патруль», – заявил Журавлёв.