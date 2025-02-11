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Пять стран ЕС заплатили более миллиарда евро за поставки российского газа 1

В мире
Дата публикации: 11.02.2025
BB.LV
Пять стран ЕС заплатили более миллиарда евро за поставки российского газа
ФОТО: Global Look Press

CREA: Пять стран ЕС купили в январе нефть и газ из России на 1,2 млрд евро.

Пять крупнейших стран-импортеров сырья из России в Евросоюзе — Франция, Словакия, Венгрия, Бельгия и Испания — заплатили 1,2 миллиарда евро в январе за поставки российских нефти, трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ). Об этом свидетельствуют данные CREA (Centre for Research on Energy and Clean).

Уточняется, что крупнейшим покупателем российского ископаемого топлива в ЕС была Франция — она импортировала из России сжиженный природный газ на общую сумму 377 миллионов евро.

Кроме того, отмечается, что в январе общий объем импорта СПГ во Францию вырос на 0,5 процента — между тем, поставки из России увеличились на 25 процентов за месяц и достигли максимального уровня с января прошлого года. Более трети от общего объема импорта СПГ в республику пришлось на Россию.

На втором месте по величине закупок оказалась Венгрия — импорт нефти составил, 182 миллиона евро, трубопроводного газа — 173 миллиона евро. Словакия заняла третью строчку, в январе она импортировала из России топлива на 232 миллиона евро. Более 60 процентов ее импорта составила российская трубопроводная нефть — на 141 миллион евро.

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Комментарии (1)

  • MM
    Margus Marjanen
    13-го февраля

    see on normaalne, kindlasti tuleb kaubelda

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